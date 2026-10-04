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Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Κυριακής στη Βουλή, μετά από τηλεφώνημα αγνώστου στο τηλεφωνικό κέντρο του Κοινοβουλίου για τοποθέτηση βόμβας.

Στο κτήριο της Βουλής έσπευσαν αστυνομικές και πυροσβεστικές δυνάμεις ενώ έγινε έρευνα στελέχη του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ) και από σκύλο της υπηρεσίας, εντός και εκτός των εγκαταστάσεων της Βουλής χωρίς να βρεθεί κάτι.

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Ο άγνωστος που έκανε το τηλεφώνημα ανέφερε ότι θα σημειωθεί έκρηξη βόμβας, χωρίς ωστόσο να δώσει συγκεκριμένο χρονικό περιθώριο.

Πηγή: EUROKINISSI