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«Υπομονή στην αντιμετώπιση των προβλημάτων, των δυσκολιών της μεταξύ μας συνεννοήσεως και της από κοινού αντιμετωπίσεως των προβλημάτων» το μήνυμα, μεταξύ άλλων, του Αρχιεπισκόπου Ιερώνυμου προς τους βουλευτές.

«Να ευχηθούμε υγεία, δύναμη και κάτι που όλοι χρειαζομαστε, υπομονή πολλή. Υπομονή στην αντιμετώπιση των προβλημάτων, των δυσκολιών της μεταξύ μας συνεννοήσεως και της από κοινού αντιμετωπίσεως των προβλημάτων. Ιδιαίτερα σε όσους έχετε ιδιαίτερα καθήκοντα και περισσότερο βάρος, ευχόμαστε καλή δύναμη, ομόνοια, κουράγιο και υπομονή. Καλή χρονιά σε όλους για να έχουμε και καλύτερα αποτελέσματα» ευχήθηκε ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος κατά τον καθιερωμένο αγιασμό για την έναρξη της νέας Κοινοβουλευτικής Συνόδου.

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Στη τέλεση του αγιασμού στην Ολομέλεια της Βουλής για την έναρξη της νέας κοινοβουλευτικής Συνόδου, της τελευταίας πριν την προσφυγή στην εθνική κάλπη, παραβρέθηκαν ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, η πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Ρένα Δούρου, ο πρόεδρος της Νίκης Δημήτρης Νατσιός, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου, υπουργοί της κυβέρνησης, βουλευτές όλων των κομμάτων, ενώ απουσίαζε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος.