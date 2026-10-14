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Τα κόμματα της αντιπολίτευσης έθεσαν ερωτήματα σχετικά με τον ρόλο της πρεσβείας και τις καταγγελίες περί χρηματισμού που είδαν το φως της δημοσιότητας.

Η κυβερνητική πλειοψηφία απάντησε ότι οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις παραμένουν αδιατάρακτες και ισχυρές, ανεξάρτητα από τις αλλαγές σε διπλωματικά πρόσωπα.

Εκπρόσωποι της κυβέρνησης τόνισαν τη σημασία των ενεργειακών έργων για τη γεωπολιτική αναβάθμιση της χώρας, υποβαθμίζοντας τις επιπτώσεις της αποπομπής.

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Ιδιαίτερα σκληρή κριτική άσκησε, εντός της Ολομέλειας της Βουλής, η αντιπολίτευση στη κυβέρνηση για την εξωτερική πολιτική που ασκεί με φόντο – την ίδια στιγμή – την αποπομπή της Κίμπερλι Γκιλφόιλ από τη θέση της πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα. Για «έκθετη» κυβέρνηση μίλησαν από τα έδρανα της αντιπολίτευσης ενώ η «γαλάζια» κοινοβουλευτική πλειοψηφία τόνισε σε όλους τους τόνους πως παραμένουν αδιατάρακτες οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις.

«Η πρέσβης δούλεψε για τον Κάθετο Διάδρομο, ο οποίος μαζί με την εξόρυξη υδρογονανθράκων προσφέρουν στη χώρα μας. Ο Κάθετος Διάδρομος δυναμώνει γεωπολιτικά τη χώρα μας», υπογράμμισε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ, Στράτος Σιμόπουλος και τόνισε: «Οι σχέσεις μας με τις ΗΠΑ, δεν εξαρτώνται ούτε από πρέσβεις, ούτε από υπουργούς Εξωτερικών, αλλά είναι αδιατάρακτες και πολύ σημαντικές και μάλιστα, σήμερα είναι πιο ισχυρές από ποτέ, όπως είπε και ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας».

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«Η κυβέρνηση είναι βαρύτατα εκτεθειμένη»

Η Ρένα Δούρου, πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, από το βήμα της Βουλής, υποστήριξε πως «η χθεσινή αποπομπή της πρέσβειρας Γκιλφόιλ από τον Αμερικανό πρόεδρο Τραμπ, εκθέτει πολλαπλά την κυβέρνηση της ΝΔ», τονίζοντας πως «η κυβέρνηση είναι βαρύτατα εκτεθειμένη γιατί η συγκεκριμένη αποπέμφθηκε όχι γιατί διαμαρτυρήθηκε για τις απαράδεκτες, αντιδημοκρατικές, σε βάρος της λαϊκής κυριαρχίας δηλώσεις της, αλλά γιατί το State Department, ενοχλήθηκε από τις καταγγελίες για χρηματισμό που έκαναν αμερικανικά Μέσα Ενημέρωσης».

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος σχολίασε πως «το τελευταίο που περιμέναμε από τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της ΝΔ είναι να υπερασπίζεται τα έργα και τις ημέρες της», τονίζοντας πως η απομάκρυνσή της «γεννά ακόμη σοβαρότερα ερωτήματα για το ρόλο της πρεσβειας και τις απειλές παρέμβασης» και επιμένοντας πως «η ελληνική κυβέρνηση οφείλει να απαντήσει αν ζήτησε ποτέ εξηγήσεις από την Πρέσβειρα, καθώς και πώς πρόκειται να τοποθετηθεί απέναντι στις εξελίξεις».

Από την πλευρά του ΚΚΕ ο Γιάννης Δελλής, μεταξύ άλλων, υποστήριξε πως «η ελληνική κυβέρνηση είναι ανεπανόρθωτα εκτεθειμένη, γιατί άρχισε να της πλέκει το εγκώμιο πριν ακόμη αναλάβει τα καθήκοντά της», τονίζοντας πως «η αποπομπή της εκθέτει πολύ και εκθέτει πολλούς».

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Ελληνικής Λύσης, Κώστας Χήτας, χαρακτήρισε ως «πολιτικά ανόητους» όσους «χασκογελάνε με την απομάκρυνση της Κίμπερλι Γκιλφόιλ», η οποία – όπως είπε – «δούλεψε για τον Κάθετο Διάδρομο, που δημιουργεί προστιθέμενη γεωστρατηγική αξία για την χώρα μας».

«Ο μόνος που δεν κινήθηκε για να φύγει από την Ελλάδα ήταν η ελληνική κυβέρνηση», σημείωσε ο Αλέξανδρος Καζαμίας της Πλεύσης Ελευθερίας, ο οποίος, παράλληλα, μίλησε για «σαστισμένη» κυβέρνηση με όσα γίνονται.