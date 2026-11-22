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Όσο πλησιάζουμε προς την ημέρα των εκλογών, τόσο αυξάνουν την πολεμική τους τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Όχι όμως τόσο εναντίον της κυβέρνησης – που είναι και λογικό – αλλά εναντίον αλλήλων.

Ανδρουλάκης εναντίον Τσίπρα και τούμπαλιν. Δούρου(μνήσθητί μου, Κύριε) εναντίον Τσίπρα αλλά και κατά Ανδρουλάκη. Πολλάκης και Κωνσταντοπούλου εναντίον όλων. Η Καρυστιανού υπερίπτανται του εδάφους και σε κοντινή απόσταση Κασελάκης και Βαρουφάκης (ο τα πάντα πληρών).

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Βουλευτές φεύγουν από το ΠΑΣΟΚ και πάνε ΕΛΑΣ, βουλευτές φεύγουν από τον ΣΥΡΙΖΑ και πάνε ΠΑΣΟΚ. Αυτό στην καθομιλουμένη λέγεται ανακύκλωση, όποια κομματική γλώσσα και αν μιλάς. Για τον απλό ψηφοφόρο τα λεγόμενα προοδευτικά κόμματα αρχίζουν και θυμίζουν οπισθοδρομική κομπανία…

Αντί «εν τη ενώσει η ισχύς» υπερισχύει το δόγμα «μόνον εγώ θα νικήσω τον Μητσοτάκη και θα γίνω χαλίφης στη θέση του χαλίφη». Μόνο για να γίνεις χαλίφης δεν φτάνουν 10 ή 15 παλλακίδες. Χρειάζεσαι τουλάχιστον 30. Κάτι σαν τα ποσοστά των δημοσκοπήσεων, όπως θα έλεγε και ο σπουδαίος στις σφυγμομετρήσεις Παρασκευάς Αυγερινός, καλή του ώρα.

Τελικά αυτός που κάνει ολοκληρωτική αντιπολίτευση στην παρούσα κυβέρνηση και το κόμμα της είναι ο πρώην πρόεδρος του και πρώην πρωθυπουργός. Ο Αντώνης Σαμαράς μπορεί να ανήκει στη λεγόμενη συντηρητική παράταξη, πλην όμως έχει βάλει τα γυαλιά στους εκπροσώπους της λεγόμενης προοδευτικής. Καλόν είναι να τον προσέξουν λιγάκι, μήπως και δουν λίγο παραπέρα από τη μύτη τους…