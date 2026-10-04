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Οι κινητοποιήσεις κλιμακώθηκαν μετά την απόρριψη από το κοινοβούλιο των προτεινόμενων κυβερνητικών μέτρων για την προστασία των ενοικιαστών.

Η αντιπολίτευση καταψήφισε τα κυβερνητικά διατάγματα, τα οποία προέβλεπαν αναστολή των εξώσεων για ευάλωτες ομάδες έως το 2030 και περιορισμό της δράσης κερδοσκοπικών κεφαλαίων.

Ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ εξετάζει πλέον το ενδεχόμενο προκήρυξης πρόωρων εκλογών, καθώς η κυβέρνηση μειοψηφίας αδυνατεί να εξασφαλίσει την απαιτούμενη κοινοβουλευτική στήριξη.

Οι διαδηλώσεις χαρακτηρίστηκαν από ένταση, με συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομίας στη Βαλένθια, ενώ στη Μαδρίτη σημειώθηκαν αντιπαραθέσεις μεταξύ διαφορετικών πολιτικών ομάδων.

Οι πολίτες καταγγέλλουν την έλλειψη προσιτής στέγης, επιρρίπτοντας ευθύνες στις τουριστικές πλατφόρμες και στα επενδυτικά κεφάλαια που εκτοξεύουν τις τιμές των ακινήτων.

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Μεγάλες διαδηλώσεις πραγματοποιούνται για την στεγαστική κρίση σε Μαδρίτη και άλλες ισπανικές πόλεις με τη συμμετοχή δεκάδων χιλιάδων πολιτών, μετά την απόρριψη από το κοινοβούλιο των μέτρων που πρότεινε η κυβέρνηση μειοψηφίας του σοσιαλιστή Πέδρο Σάντσεθ, ο οποίος ενδέχεται να προκηρύξει πρόωρες εκλογές ως μία διέξοδο από την κρίση.

Σημειώνεται πως η κυβέρνηση Σάντσεθ πρότεινε αναστολή των εξώσεων για ευάλωτες ομάδες ενονικιαστών έως το 2030 και μέτρα κατά των κερδοσκοπικών funds και αυτόματη ανανέωση των μισθώσεων. Αλλά το κόμμα του σοσιαλιστή πρωθυπουργού δεν διαθέτει πλειοψηφία και η αντιπολίτευση επέλεξε να καταψηφίσει προκειμένου να ασκήσει πίεση στον Σάντσεθ.

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Κατά την ονομαστική ψηφοφορία στην Ολομέλεια της Βουλής, τα διατάγματα καταψήφισαν οι βουλευτές του συντηρητικού Λαϊκού Κόμματος (PP), του ακροδεξιού Vox, του συντηρητικού καταλανικού αυτονομιστικού κόμμα Junts (στην καθοριστική στήριξη του οποίου ήλπιζε ο Σάντσεθ), καθώς και δύο ακόμη βουλευτές.

Οι δε διαδηλώσεις λαμβάνουν επικίνδυνα χαρακτηριστικά καθώς ομάδες εθνικιστών διαδηλώνουν επίσης κατά ομάδα ακτιβιστών που εδώ και μέρες έχουν κατασκηνώσει σε κεντρική πλατεία στην πόλη της Μαδρίτης σε ένδειξη διαμαρτυρίας για το στεγαστικό προκαλώντας την αντίδραση αντιφασιστικών ομάδων που οργανώνουν επίσης διαδηλώσεις.

🚨 An 87-year-old woman was evicted from the home she had lived in for decades – and Madrid erupted.



Now dozens of tents are spreading across the city’s protest camp, as anger grows over Spain’s housing crisis and gaps in tenant protections. pic.twitter.com/8PAfE2mY90 — NGO-SUGAR (@ngosugartp) October 3, 2026

Στη Μαδρίτη χθες, η χιλιάδες άνθρωποι είχαν δώσει ως σημείο εκκίνησης των διαδηλώσεων το σημείο όπου έχουν κατακηνώσει οι ακτιβιστές προκειμένου να κατευθυνθούν και σε άλλη κεντρική πλατεία της πρωτεύουσας. Περίπου 70.000 άνθρωποι, σύμφωνα με τις αρχές, 500.000, σύμφωνα με το συνδικάτο των ενοικιαστών, διαδήλωσαν στην πρωτεύουσα.

“Αυτό που αποπνέουν οι δρόμοι, είναι μια νέα ενέργεια, μια ενέργεια που αποδεικνύει ότι οκτώ ημέρες λαϊκής εξουσίας μπορούν να επιτύχουν πολύ περισσότερα από οκτώ χρόνια προοδευτικής διακυβέρνησης”, τόνισε η Βαλέρια Ράκου, μιας από τις εκπροσώπους του συνδικάτου των ενοικιαστών, το οποίο διοργάνωσε την κινητοποίηση, σε δήλωση που στάλθηκε στον Τύπο.

“Οι πολιτικοί είναι δέσμιοι του χρήματος και των κερδοσκοπικών κεφαλαίων, έχουν απομακρυνθεί από τον κόσμο”, δήλωσε η 41χρονη Αντάρα Φρέιλε, κηπουρός, που πήγε στη διαδήλωση και ζει με τον σύντροφό της σε μια γκαρσονιέρα στο Βιγιαβέρντε, μια συνοικία πολύ μακριά από το κέντρο της Μαδρίτης. Όταν λήξει το συμβόλαιό τους τον επόμενο χρόνο, φοβάται ότι θα αναγκαστούν να εγκαταλείψουν το σπίτι τους, όπως συνέβη και με άλλους ενοικιαστές στην πολυκατοικία τους.

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«Θεμελιώδες δικαίωμα»

Εκατοντάδες άνθρωποι διαδήλωσαν επίσης σε άλλες πόλεις, όπως στην Πάλμα ντε Μαγιόρκα, το Σανταντέρ, τη Σεγόβια και το Τολέδο, ενώ η διαδήλωση στη Βαρκελώνη ακυρώθηκε λόγω καταιγίδας.

Η διαδήλωση στη Βαλένθια κατέληξε σε συγκρούσεις μεταξύ ορισμένων διαδηλωτών και της αστυνομίας. Εννέα αστυνομικοί τραυματίστηκαν ελαφρά και πέντε άτομα συνελήφθησαν, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

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Στη διαδήλωση της Μαδρίτης, ο 26χρονος βιβλιοπώλης Μάρκος Σενθ εξήγησε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι παλαιότερα συγκατοικούσε με τρεις φίλους σε ένα διαμέρισμα τριών δωματίων, με ενοίκιο 900 ευρώ. Πρόσφατα μετακόμισε σε ένα δυάρι με ενοίκιο 1.000 ευρώ. “Αισθάνομαι προνομιούχος γιατί μπορώ να το πληρώνω”.

Ωστόσο, θα συνεχίσει να διαδηλώνει “μέχρι κάποιος να τολμήσει να ρυθμίσει” την αγορά. Διαφορετικά, “όλοι θα πρέπει να φύγουμε από τη Μαδρίτη, και αυτό με στεναχωρεί, γιατί είμαι από τη Μαδρίτη”.

“Ζούμε σε πολύ επισφαλείς συνθήκες, συνθλιμμένοι από ένα σύστημα που δεν μας προσφέρει αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης. Και απαιτούμε ένα θεμελιώδες δικαίωμα: αξιοπρεπή στέγαση, σταθερότητα και συνθήκες που μας επιτρέπουν να χτίσουμε μια αξιοπρεπή ζωή”, προσθέτει ο Χαβιέρ, ένας 31χρονος τεχνικός εγκατάστασης φωτοβολταϊκών που ζήτησε να μην κατονομαστεί.

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“Προσωπικά, αυτή τη στιγμή, μένω σε ένα διαμέρισμα 90 τετραγωνικών μέτρων με άλλα τρία άτομα”, εξηγεί. “Δίνω, όπως οι περισσότεροι από εμάς, τον μισό μου μισθό για ένα πολύ μικρό δωμάτιο”.

“Εδώ βλέπουμε ξεκάθαρα ότι είμαστε η πλειοψηφία και ότι τα προβλήματα που αγγίζουν την πλειοψηφία δεν φαίνεται να αφορούν τους ‘εκπροσώπους’ μας. Δεν ενδιαφέρονται γι αυτό και δεν λαμβάνουν κανένα μέτρο”, καταγγέλλει.

Οι διαδηλώσεις αυτές, που είχαν προγραμματιστεί πριν οι βουλευτές απορρίψουν τα μέτρα που πρότεινε η κυβέρνηση, πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της κρίσης που ξέσπασε πριν από περίπου δέκα ημέρες με την έξωση μιας ηλικιωμένης γυναίκας άνω των 80 ετών από το διαμέρισμά της στη Μαδρίτη , η οποία έγινε σύμβολο της στεγαστικής κρίσης που πλήττει την Ισπανία εδώ και χρόνια.

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Η «πραγματική πολιτική»

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“Τώρα αρχίζει η πραγματική πολιτική, η πολιτική που πάντα ανήκε στον λαό και επιστρέφει για πάντα στους δρόμους”, δήλωσε η Βαλέρια Ράκου.

Η απόρριψη των κυβερνητικών νομοσχεδίων, τα οποία προέβλεπαν κυρίως την αναστολή των εξώσεων ευάλωτων ατόμων έως το 2030, μέτρα κατά των κερδοσκοπικών funds και αυτόματη ανανέωση των μισθώσεων, επανάφερε τα ερωτήματα για το μέλλον της τρέχουσας κοινοβουλευτικής περιόδου, η οποία λήγει το 2027.

Σύμφωνα με τον ισπανικό Τύπο, ο πρωθυπουργός είπε πως θα χρειαστεί μερικές ημέρες για να αξιολογήσει την κατάσταση και να προκηρύξει, ή όχι, πρόωρες εκλογές.

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Σήμερα, ο ηγέτης της δεξιάς αντιπολίτευσης Αλμπέρτο Νούνιεθ Φεϊχόο κάλεσε τον Πέδρο Σάνστεθ να σταματήσει να προσποιείται με το θέμα των εκλογών και να τις προκηρύξει “γιατί η χώρα δεν αντέχει άλλο”.

Όπως και σε πολλές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, η έλλειψη οικονομικά προσιτής στέγης είναι ένα από τα μεγαλύτερα κοινωνικά ζητήματα στην Ισπανία, όπου οι τουριστικές πλατφόρμες όπως η Airbnb και τα επενδυτικά κεφάλαια κατηγορούνται ότι ωθούν στα ύψη τις τιμές αγοράζοντας ακίνητα και μειώνοντας τη διάθεση των κατοικιών για τους κατοίκους.