Ο Τσέις κρατά στην αγκαλιά του τον γιο του, του οποίου το πρόσωπο είναι θολωμένο, καθώς και φωτογραφίες από το υπερηχογράφημα. | TikTok/@jameessb

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Ο Μινέμα διέκοψε την ορμονοθεραπεία τεστοστερόνης για να κυοφορήσει το παιδί του, αναδεικνύοντας ότι η ταυτότητα φύλου δεν αποκλείει τη δυνατότητα γονιμότητας και εγκυμοσύνης.

Παρά τις επικρίσεις που δέχονται στο διαδίκτυο, το ζευγάρι επικεντρώνεται στη φροντίδα του παιδιού του, ενώ επιστημονικές έρευνες επιβεβαιώνουν την ικανότητα των τρανς γονέων.

Το ζευγάρι δηλώνει απόλυτα ευτυχισμένο με τον ρόλο του ως γονείς και εκφράζει την επιθυμία να αποκτήσει περισσότερα παιδιά στο άμεσο μέλλον.

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Ο 26χρονος Τσέις Μινέμα από τη Βιρτζίνια των ΗΠΑ δεν φανταζόταν, όταν άρχισε να αναρωτιέται για την ταυτότητα φύλου του στην εφηβεία, ότι κάποια μέρα θα κυοφορούσε και θα έφερνε στον κόσμο το βιολογικό του παιδί.

Σήμερα, μαζί με τον 29χρονο σύντροφό του, Τζέιμς Μπρούερ, απολαμβάνουν τις πρώτες εβδομάδες με τον έξι εβδομάδων γιο τους, τον οποίο περιγράφουν ως υγιή, χαρούμενο και περιτριγυρισμένο από αγάπη.

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«Το να είμαστε γονείς είναι η καλύτερη εμπειρία της ζωής μας», δήλωσαν στο Newsweek.

Η φυλομετάβαση και η αποδοχή από την οικογένεια

Ο Μινέμα άρχισε να διερευνά την ταυτότητα φύλου του σε ηλικία 14 ετών. Αρχικά αναρωτιόταν αν ήταν λεσβία ή αν απλώς είχε πιο αρρενωπή έκφραση φύλου από τους συνομηλίκους του. Δύο χρόνια αργότερα, συνειδητοποίησε ότι ήταν τρανς άνδρας.

«Ένιωθα διαφορετικός. Τότε κατάλαβα ότι προοριζόμουν να είμαι άνδρας», ανέφερε.

Το 2016 ξεκίνησε ορμονοθεραπεία με τεστοστερόνη και αργότερα υποβλήθηκε σε επέμβαση στο στήθος. Όπως λέει, είχε την υποστήριξη της οικογένειάς του, αν και αντιμετώπισε αρνητικά σχόλια στο διαδίκτυο και δυσκολίες στις προσωπικές του σχέσεις.

Ο σύντροφός του τονίζει ότι αυτό που έχει σημασία είναι ο άνθρωπος που έχει δίπλα του. «Είναι η καρδιά του που με ενδιαφέρει. Είναι άνθρωπος και τον αφήνω να είναι ο εαυτός του», είπε.

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Η εγκυμοσύνη και η δυνατότητα απόκτησης βιολογικού παιδιού

Ο Μινέμα ήθελε πάντα να αποκτήσει παιδιά, αλλά δεν πίστευε ότι θα μπορούσε να κυοφορήσει το δικό του βιολογικό παιδί.

«Πάντα ήθελα παιδιά. Δεν πίστευα ότι θα μπορούσα να αποκτήσω ένα με αυτόν τον τρόπο. Όμως συνέβη και σκέφτηκα ότι, αφού μπορώ, γιατί να μην αποκτήσω ένα βιολογικό παιδί;» ανέφερε.

Η περίπτωση του ζευγαριού αναδεικνύει ένα ζήτημα που συχνά προκαλεί σύγχυση: η ταυτότητα φύλου δεν καθορίζει από μόνη της τη δυνατότητα εγκυμοσύνης. Ένας τρανς άνδρας μπορεί να κυοφορήσει, εφόσον διαθέτει τα απαραίτητα αναπαραγωγικά όργανα και πραγματοποιείται ωορρηξία.

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Η τεστοστερόνη δεν αποτελεί μέθοδο αντισύλληψης. Παρότι μπορεί να διακόψει την έμμηνο ρύση και να επηρεάσει τη γονιμότητα, δεν αποκλείει πλήρως την πιθανότητα εγκυμοσύνης.

Ο Μινέμα εξήγησε ότι είχε διακόψει την ορμονοθεραπεία για προσωπικούς λόγους πριν μείνει έγκυος και παρέμεινε εκτός θεραπείας σε όλη τη διάρκεια της κύησης.

Παρά τις στιγμές δυσφορίας που βίωσε σε σχέση με το σώμα του, περιγράφει την εγκυμοσύνη ως μια θετική εμπειρία. «Υπήρχαν στιγμές που ένιωθα δυσφορία, αλλά δεν ήταν κάτι τρομερό. Ήταν μια όμορφη εμπειρία να αποκτήσω το δικό μου παιδί», είπε.

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Chase Minnema, 26, a transgender man, and partner James Brewer, 29, welcomed their biological son into the world six weeks ago. https://t.co/m3oBpiOI1k pic.twitter.com/nKBBA8QbkO — Newsweek (@Newsweek) October 24, 2026

Τι δείχνουν οι έρευνες για την τρανς γονεϊκότητα

Μετά τη γέννηση του γιου τους, ο Μινέμα και ο Μπρούερ άρχισαν να μοιράζονται στιγμές από την οικογενειακή τους ζωή στο διαδίκτυο. Εκτός από τα μηνύματα υποστήριξης, δέχθηκαν και επικρίσεις από ανθρώπους που αμφισβητούν την ταυτότητα φύλου του Μινέμα και την ικανότητά τους να μεγαλώσουν το παιδί τους.

«Οι άνθρωποι κρίνουν τον τρόπο που μεγαλώνουμε το παιδί μας με βάση τη σχέση μας. Λένε άσχημα πράγματα», ανέφερε ο Μπρούερ.

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Ωστόσο, μελέτη του 2022, με τη συμμετοχή ερευνητών από πανεπιστήμια των ΗΠΑ, της Ιταλίας και της Ολλανδίας, εξέτασε δεδομένα από 1.436 τρανς και cisgender ενήλικες στις ΗΠΑ. Τα ευρήματα έδειξαν παρόμοια αποτελέσματα ως προς την υγεία και την ευημερία των τρανς γονέων και των cisgender γονέων. Οι ερευνητές επισήμαναν ότι οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι τρανς γονείς μπορεί να συνδέονται περισσότερο με το κοινωνικό στίγμα και τις διακρίσεις παρά με την ικανότητά τους να ανταποκριθούν στον γονεϊκό τους ρόλο.

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«Θέλουμε να αποκτήσουμε κι άλλα παιδιά»

Το ζευγάρι δηλώνει αποφασισμένο να επικεντρωθεί στις ανάγκες του γιου του και να μην αφήσει τις επικρίσεις να επηρεάσουν την οικογενειακή του ζωή.

«Είμαστε γονείς που αγαπούν και φροντίζουν το παιδί τους. Φροντίζουμε να είναι καλά όλο το εικοσιτετράωρο. Είναι χαρούμενο, αγαπημένο και υγιές», είπε ο Μπρούερ.

Οι δυο τους θέλουν να μεγαλώσουν τον γιο τους με καλοσύνη και υπευθυνότητα, ενώ δεν αποκλείουν να αποκτήσουν και άλλα παιδιά στο μέλλον.

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«Θέλουμε να αποκτήσουμε κι άλλα παιδιά. Δεν θα είχα πρόβλημα να κυοφορήσω ξανά», ανέφερε ο Μινέμα.

Προς το παρόν, οι νέοι γονείς απολαμβάνουν τις πρώτες εβδομάδες με τον γιο τους, ζώντας ένα όνειρο που, όπως λένε, επιθυμούσαν εδώ και χρόνια.

(Με πληροφορίες από Newsweek)