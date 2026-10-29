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Συναγερμός σήμανε την Πέμπτη (29/10) στην Καππαδοκία της Τουρκίας, όταν κατέρρευσε ένας από τους χαρακτηριστικούς βραχώδεις σχηματισμούς που αποκαλούνται «νεραϊδοκαμινάδες», κοντά στο Υπαίθριο Μουσείο του Γκιόρεμε, στην επαρχία Νεβσεχίρ,

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, από την κατάρρευση τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και ένας ακόμη τραυματίστηκε. Στο σημείο επιχειρούν διασώστες, ενώ έχουν μεταβεί και ασθενοφόρα για την παροχή βοήθειας.

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Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις διάσωσης και ασθενοφόρα, με τις επιχειρήσεις των αρμόδιων υπηρεσιών να βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ η κατάρρευση φαίνεται να προκλήθηκε από ισχυρή βροχόπτωση που έπληξε την περιοχή.



Το περιστατικό σημειώθηκε σε ημέρα αυξημένης τουριστικής κίνησης, καθώς η 29η Οκτωβρίου αποτελεί εθνική αργία στην Τουρκία, λόγω της επετείου ανακήρυξης της Τουρκικής Δημοκρατίας.

Τι είναι οι «νεραϊδοκαμινάδες»

Οι καμινάδες της Νεράιδας είναι γεωμορφολογικές δομές που δημιουργούνται από μαλακά, ιζηματογενή πετρώματα. Συνήθως βρίσκονται σε περιοχές όπως έρημοι, άνυδρες ζώνες και περιοχές με ζεστά, ξηρά κλίματα, και το μέγεθός τους ποικίλλει σημαντικά. Οι καμινάδες νεράιδων μπορούν να έχουν μέγεθος από λίγα μόλις μέτρα έως και ύψος όσο ένα δεκαόροφο κτίριο.



Από τις πιο διάσημες νεραϊδοκαμινάδες είναι αυτές της Καππαδοκίας, στην Τουρκία. Οι περίφημες «νεραϊδοκαμινάδες» σχηματίστηκαν μέσα σε χιλιάδες χρόνια, εξαιτίας της διάβρωσης των ηφαιστειακών πετρωμάτων, δημιουργώντας το χαρακτηριστικό τοπίο της Καππαδοκίας.

BREAKING: A towering "fairy chimney" rock formation has COLLAPSED at the entrance to Turkey's Göreme Open-Air Museum in Cappadocia, one of the country's most-visited tourist sites



> At least 1 person was killed and another injured, per initial reports from Turkey's TV100; state… pic.twitter.com/hL1q08SkPD — James Reichert (@_jamesreichert) October 29, 2026

🚨 BREAKING | A fairy chimney just collapsed in Cappadocia 🇹🇷



Rocks fell at the entrance of the Göreme Open-Air Museum. Deaths and injuries reported as rescuers dig through the rubble.#Cappadocia #Turkey pic.twitter.com/i7hpxuWRe5 — Notif News (@NotifNews1) October 29, 2026