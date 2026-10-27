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Επιχείρηση των τουρκικών αρχών πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τρίτης (27/10) στον Δήμο Μπακίρκιοϊ της Κωνσταντινούπολης, στο πλαίσιο έρευνας για καταγγελλόμενες παρατυπίες σε δημοτικούς διαγωνισμούς και διαδικασίες αδειοδότησης.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, οι τουρκικές αρχές εξέδωσαν εντάλματα σύλληψης για 68 άτομα, ενώ 37 άτομα έχουν τεθεί υπό κράτηση, μεταξύ των οποίων πέντε αντιδήμαρχοι και δύο μέλη του δημοτικού συμβουλίου.

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Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε τις πρωινές ώρες και η αστυνομική επιχείρηση συμπίπτει χρονικά με πληροφορίες για επικείμενες πολιτικές μετακινήσεις στη δημοτική διοίκηση του Μπακίρκιοϊ.

Ο δήμαρχος του Μπακίρκιοϊ και μέλη του δημοτικού συμβουλίου αναμενόταν σήμερα να αποχωρήσουν από το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα (CHP), το μεγαλύτερο κόμμα της τουρκικής αντιπολίτευσης, και να ενταχθούν στο YENİ Parti (Νέο Κόμμα), που ίδρυσαν ο Οζγκιούρ Οζέλ με την πολιτική στήριξη του φυλακισμένου δημάρχου Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου.

Πηγή: ΑΠΕ