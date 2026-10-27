Επεισοδιακό ήταν το φινάλε του μεγάλου ντέρμπι ανάμεσα στη Γαλατάσαραϊ και τη Φενέρμπαχτσε στην Τουρκία. Αμέσως μετά τη νίκη της πρώτης με 2-1, η ένταση στον αγωνιστικό χώρο ξέφυγε από κάθε έλεγχο, με ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων να εμπλέκονται σε γενικευμένη σύρραξη.
Η σπίθα άναψε έπειτα από έντονη αντιπαράθεση ανάμεσα στον Κερέμ Ακτούρκογλου της Φενέρμπαχτσε και τον Ρόλαντ Σάλαϊ της Γαλατάσαραϊ. Η λογομαχία γρήγορα κλιμακώθηκε, με αρκετούς παίκτες να παρεμβαίνουν και την κατάσταση να μετατρέπεται σε μαζικό καβγά.
Τα επεισόδια δεν περιορίστηκαν στους ποδοσφαιριστές, καθώς στη σύρραξη ενεπλάκησαν και μέλη των τεχνικών επιτελείων, με την ένταση να μεταφέρεται και στους πάγκους των δύο ομάδων.
Παρά τα όσα ακολούθησαν μετά το τελευταίο σφύριγμα, η Γαλατάσαραϊ ήταν εκείνη που πανηγύρισε τη νίκη με 2-1, αποκτώντας πλέον προβάδισμα έξι βαθμών έναντι της Φενέρμπαχτσε.
Με πληροφορίες από gazzetta.gr