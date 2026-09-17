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Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου τραυματίστηκαν τόσο ο πολίτης στο κεφάλι όσο και ένας αστυνομικός στο χέρι.

Ακολούθησαν εκατέρωθεν μηνύσεις και συλλήψεις των εμπλεκομένων, οι οποίοι οδηγήθηκαν ενώπιον των εισαγγελικών αρχών για τα περαιτέρω.

Η εκδίκαση της υπόθεσης στο Αυτόφωρο αναβλήθηκε για τις 28 Σεπτεμβρίου, προκειμένου να προστεθούν στη δικογραφία οι απαραίτητες ιατροδικαστικές εκθέσεις.

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Επεισοδιακή κατάληξη είχε ένας έλεγχος για παράνομη στάθμευση στο Αρκαλοχώρι Ηρακλείου, καθώς ένας κτηνοτρόφος και ένας αστυνομικός κατέληξαν να αλληλομηνυθούν και να συλληφθούν, μετά από ένταση που σημειώθηκε μέσα στο Αστυνομικό Τμήμα.

Σύμφωνα με το cretalive.gr, όλα ξεκίνησαν όταν ο κτηνοτρόφος άφησε το αυτοκίνητό του στη μέση του δρόμου, προκειμένου να μεταβεί σε τράπεζα. Αστυνομικοί του Α.Τ. Μινώα – Πεδιάδας του ζήτησαν να απομακρύνει το όχημα, ώστε να μην του βεβαιώσουν παράβαση.

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Η ένταση μεταφέρθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα

Η σύσταση φέρεται να προκάλεσε την αντίδραση του οδηγού. Οι αστυνομικοί, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, αποφάσισαν να τον οδηγήσουν στο Τμήμα, όπου θα του βεβαιώνονταν οι προβλεπόμενες παραβάσεις.

Εκεί, σύμφωνα με τις καταγγελίες που περιλαμβάνονται στο δημοσίευμα, η κατάσταση φέρεται να ξέφυγε από τον έλεγχο. Ο κτηνοτρόφος φέρεται να αντέδρασε στην προσαγωγή του, βρίζοντας και απειλώντας, ενώ φέρεται να κλώτσησε κατά τη διάρκεια της προσπάθειας των αστυνομικών να τον ακινητοποιήσουν.

Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, ο άνδρας φέρεται να έπεσε στο έδαφος και να τραυματίστηκε στο κεφάλι. Την ίδια ώρα, τραυματισμό στο χέρι υπέστη, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, και ένας αστυνομικός.

Αλληλομηνύθηκαν και συνελήφθησαν

Μετά το επεισόδιο υποβλήθηκαν εκατέρωθεν μηνύσεις και συνελήφθησαν τόσο ο κτηνοτρόφος όσο και ο αστυνομικός. Με εισαγγελική εντολή παρέμειναν υπό κράτηση και στη συνέχεια οδηγήθηκαν ενώπιον των εισαγγελικών Αρχών.

Ακολούθως παραπέμφθηκαν να δικαστούν στο Αυτόφωρο, όμως η εκδίκαση της υπόθεσης αναβλήθηκε για τις 28 Σεπτεμβρίου, προκειμένου να διαβιβαστούν και οι ιατροδικαστικές εκθέσεις.

Οι καταγγελίες των δύο πλευρών

Ο κτηνοτρόφος από την πλευρά του καταγγέλλει ότι ο αστυνομικός τον χτύπησε στο κεφάλι. Ο ίδιος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου χρειάστηκε να του γίνουν ράμματα.

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Σε βάρος του κτηνοτρόφου, σύμφωνα με τις πληροφορίες, η δικογραφία αφορά τα αδικήματα της διατάραξης υπηρεσιακής ειρήνης, απειλής, εξύβρισης, αντίστασης και σωματικής βλάβης.

Παράλληλα, αναμένεται να εξεταστεί και ο αστυνομικός από ιατροδικαστή, προκειμένου να καταγραφεί ο τραυματισμός του.

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