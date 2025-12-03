Μπροστά σε ένα ασυνήθιστο εύρημα βρέθηκε ένα υδραυλικός που κλήθηκε για εργασίες στο Αστυνομικό Τμήμα Κυψέλης.

Ειδικότερα, όπως έγινε γνωστό από την ΕΛ.ΑΣ., το απόγευμα της Τρίτης κατά τη διάρκεια εργασιών στο κεντρικό φρεάτιο αποχέτευσης του κτιρίου, ο υδραυλικός εντόπισε εννέα πιστόλια φωτοβολίδων και κρότου.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, τα όπλα δεν ήταν λειτουργικά καθώς είχαν υποστεί εκτεταμένη διάβρωση λόγω παλαιότητας και των συνθηκών στο σημείο όπου βρέθηκαν.

Για το περιστατικό έχει ξεκινήσει ποινική και διοικητική έρευνα, προκειμένου να διαλευκανθεί το πώς βρέθηκαν εκεί τα όπλα.