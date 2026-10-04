Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Οι δικαστικές και αστυνομικές Αρχές διευρύνουν την έρευνα για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, εξετάζοντας ψηφιακά δεδομένα από κινητά τηλέφωνα και ηλεκτρονικές συσκευές των εμπλεκομένων.

Στο επίκεντρο της ανάκρισης βρίσκονται διαδικτυακές αναζητήσεις για ιατρικούς όρους, ενώ παράλληλα ελέγχονται οι αντιφάσεις στις καταθέσεις των εργαζομένων και των κατηγορούμενων γιατρών.

Η προφυλακισμένη γιατρός Ιωάννα Γάκα ενεπλάκη σε επεισόδιο με συγκρατούμενή της στις φυλακές Κορυδαλλού, το οποίο προκλήθηκε από διαφωνίες για ζητήματα καθαριότητας και καπνίσματος στον κοινόχρηστο χώρο.

Οι ανακριτικές Αρχές πραγματοποίησαν νέα έρευνα στο σπίτι του καλλιτέχνη στη Βούλα, κατασχέτοντας φορητούς υπολογιστές και κινητά τηλέφωνα προς περαιτέρω διερεύνηση των κρίσιμων ωρών.

Οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί ακολουθούν πλέον διαφορετικές υπερασπιστικές γραμμές, καθώς η δικαστική έρευνα προσπαθεί να ανασυνθέσει το χρονικό των γεγονότων και τις ιατρικές πράξεις στο ιατρείο.

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Νέες εξελίξεις καταγράφονται στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς η έρευνα των δικαστικών και αστυνομικών Αρχών επεκτείνεται πλέον στα ψηφιακά ίχνη των εμπλεκομένων, ενώ την ίδια ώρα ένα επεισόδιο μέσα στις φυλακές Κορυδαλλού έφερε ξανά στο προσκήνιο την 56χρονη προφυλακισμένη γιατρό Ιωάννα Γάκα.

Η 56χρονη φέρεται να είχε έντονο διαπληκτισμό με συγκρατούμενή της, ενώ ταυτόχρονα οι Αρχές εξετάζουν κινητά τηλέφωνα και άλλο ηλεκτρονικό υλικό, αναζητώντας απαντήσεις για όσα συνέβησαν τις κρίσιμες ώρες πριν και μετά την κατάρρευση του τραγουδιστή.

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Ο καβγάς μέσα στο κελί

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Ιωάννα Γάκα διαπληκτίστηκε έντονα με συγκρατούμενή της στις φυλακές Κορυδαλλού.

Αφορμή φέρεται να αποτέλεσαν ζητήματα καθαριότητας αλλά και το κάπνισμα μέσα στον κοινόχρηστο χώρο του κελιού. Η 56χρονη φέρεται να αντέδρασε όταν η άλλη κρατούμενη κάπνιζε μέσα στον χώρο, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει έντονη λογομαχία.

Πάντως, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το επεισόδιο δεν είχε συνέχεια και δεν προκύπτει ότι οι δύο γυναίκες βρίσκονται σε μόνιμη κατάσταση αντιπαράθεσης.

Τα κινητά αρχίζουν να δίνουν στοιχεία

Πολύ μεγαλύτερη σημασία για την εξέλιξη της υπόθεσης έχει το ψηφιακό υλικό που βρίσκεται πλέον στο μικροσκόπιο των Αρχών.

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Με βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών διατάχθηκε άρση του απορρήτου για έξι κινητά τηλέφωνα που συνδέονται με την υπόθεση: των δύο κατηγορούμενων γιατρών, εργαζομένων του ιατρείου και του ίδιου του Γιώργου Μαζωνάκη. Παράλληλα εξετάζονται σκληρός δίσκος και USB που είχαν κατασχεθεί στο ιατρείο.

Η έρευνα καλύπτει το διάστημα από τις 11 Ιουλίου έως τις 10 Σεπτεμβρίου 2026, δηλαδή έως και την επομένη του θανάτου του καλλιτέχνη. Στόχος είναι να αποτυπωθούν επικοινωνίες, μηνύματα και κινήσεις που μπορεί να βοηθήσουν στη σύνθεση του ακριβούς χρονικού.

Οι αναζητήσεις για προποφόλη και μυδρίαση

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Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλούν πληροφορίες σχετικά με ευρήματα της ψηφιακής έρευνας. Μεταξύ των διαδικτυακών αναζητήσεων που φέρεται να έχουν εντοπιστεί περιλαμβάνονται όροι σχετικά με «αντίδοτο στην προποφόλη» αλλά και τη «μυδρίαση».

Πρόκειται για στοιχεία τα οποία αξιολογούνται από τον ανακριτή και δεν μπορούν από μόνα τους να οδηγήσουν σε συμπέρασμα για ποινική ευθύνη ή για τις ακριβείς συνθήκες θανάτου. Θα πρέπει να συνδυαστούν με τις καταθέσεις, τις ιατροδικαστικές και τοξικολογικές εξετάσεις και τα υπόλοιπα στοιχεία της δικογραφίας.

Νέα έρευνα και στο σπίτι του Μαζωνάκη

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Η έρευνα δεν περιορίζεται πλέον στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου.

Με εντολή του ανακριτή πραγματοποιήθηκε νέα έρευνα στο σπίτι του Γιώργου Μαζωνάκη στη Βούλα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που δημοσιοποιήθηκαν, κατασχέθηκαν τρία κινητά τηλέφωνα, δύο φορητοί υπολογιστές και ένα tablet, τα οποία πρόκειται να εξεταστούν.

Η κίνηση αυτή δείχνει ότι οι ανακριτικές Αρχές επιχειρούν να δημιουργήσουν όσο το δυνατόν πληρέστερη εικόνα για τις επικοινωνίες και τις κινήσεις του τραγουδιστή πριν από το μοιραίο ραντεβού.

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Οι αντιφάσεις στις καταθέσεις

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Ένα από τα βασικότερα ζητήματα της ανάκρισης παραμένει ο ακριβής χρόνος κατά τον οποίο επιδεινώθηκε η κατάσταση του Γιώργου Μαζωνάκη και το τι συνέβη μέχρι να κληθεί το ΕΚΑΒ.

Οι Αρχές εξετάζουν αποκλίσεις που φέρονται να υπάρχουν ανάμεσα στις καταθέσεις εργαζομένων του ιατρείου και στις εκδοχές που έχουν δώσει οι κατηγορούμενοι.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στους χρόνους άφιξης του τραγουδιστή, στην ώρα κατά την οποία παρουσιάστηκε το σοβαρό πρόβλημα και στο πότε ακριβώς ζητήθηκε η συνδρομή του ΕΚΑΒ.

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Χωριστές υπερασπιστικές γραμμές

Την ίδια ώρα φαίνεται ότι οι δύο προφυλακισμένοι γιατροί ακολουθούν πλέον διαφορετικές υπερασπιστικές γραμμές.

Ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος, σύμφωνα με δημοσιεύματα για όσα υποστηρίζει η πλευρά του, επιχειρεί να διαχωρίσει τη θέση του από τη θεραπευτική αντιμετώπιση του Γιώργου Μαζωνάκη, ενώ έχει αναφερθεί και στην παρουσία μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο.

Παράλληλα, οι δύο γιατροί δεν κατέθεσαν τελικά προσφυγή κατά των ενταλμάτων προσωρινής κράτησης, ενώ παραμένει ανοικτό το ενδεχόμενο μεταγενέστερων αιτημάτων για αντικατάσταση της προσωρινής κράτησης, ανάλογα με την εξέλιξη της ανάκρισης.

Το ψηφιακό «παζλ» μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικό

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον σε ένα από τα κρισιμότερα στάδιά της. Τα δεδομένα των κινητών, οι χρόνοι των τηλεφωνικών επικοινωνιών, τα μηνύματα, οι διαδικτυακές αναζητήσεις και το υλικό από τις ηλεκτρονικές συσκευές ενδέχεται να επιτρέψουν στις Αρχές να ανασυνθέσουν με μεγαλύτερη ακρίβεια όσα συνέβησαν.

Το επεισόδιο της 56χρονης στον Κορυδαλλό αποτελεί μια παράλληλη πτυχή της υπόθεσης. Η ουσία της ανάκρισης βρίσκεται πλέον αλλού: στο τι ακριβώς συνέβη μέσα στο ιατρείο, ποιες ιατρικές πράξεις έγιναν, σε ποιον χρόνο έγιναν και εάν υπήρξε κρίσιμη καθυστέρηση στην αντιμετώπιση της κατάστασης του Γιώργου Μαζωνάκη.

Μέχρι να ολοκληρωθεί η δικαστική διερεύνηση, οι κατηγορίες παραμένουν κατηγορίες και για όλους τους εμπλεκομένους ισχύει το τεκμήριο αθωότητας.