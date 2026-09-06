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Κατέληξε ο 27χρονος που είχε ξυλοκοπηθεί τα ξημερώματα του Σαββάτου 29 Αυγούστου, έπειτα από καβγά που φέρεται να ξεκίνησε μέσα σε μπαρ στα Γιαννιτσά και συνεχίστηκε λίγο αργότερα στο κέντρο της πόλης.

Ο νεαρός είχε υποστεί βαρύτατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις από την επίθεση και νοσηλευόταν στο Νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» στη Θεσσαλονίκη. Παρά τη μάχη που έδωσε, κατέληξε στις 8 το πρωί της Κυριακής.

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Για την επίθεση είχε ήδη προφυλακιστεί ο 26χρονος κατηγορούμενος, μετά την απολογία του στην ανακρίτρια Γιαννιτσών. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την απολογία του υποστήριξε ότι δεν είχε πρόθεση να τραυματίσει τον 27χρονο και αρνήθηκε την κατηγορία που του αποδίδεται.

Μετά τον θάνατο του 27χρονου, η κατηγορία της βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης σε βάρος του 26χρονου αναμένεται να αναβαθμιστεί.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, η ένταση μεταξύ των δύο ανδρών φαίνεται πως ξεκίνησε μέσα σε κατάστημα διασκέδασης, για ασήμαντη αφορμή. Η αντιπαράθεση φέρεται να συνεχίστηκε λίγη ώρα αργότερα στην οδό Πλαστήρα, στο κέντρο των Γιαννιτσών.

Το θύμα βρισκόταν μαζί με μία γυναίκα, πιθανότατα τη σύντροφό του, ενώ ο 26χρονος ήταν μαζί με έναν φίλο του, ο οποίος, σύμφωνα με τις πληροφορίες, δεν συμμετείχε στο επεισόδιο.

Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, ο 26χρονος φέρεται να χτύπησε τον 27χρονο τουλάχιστον μία φορά με γροθιά. Ο νεαρός έπεσε στο έδαφος και έχασε τις αισθήσεις του, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Εκεί διαπιστώθηκε ότι είχε υποστεί σοβαρότατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Παρά τη νοσηλεία του και τις προσπάθειες των γιατρών, η κατάστασή του αποδείχθηκε μη αναστρέψιμη και ο 27χρονος κατέληξε το πρωί της Κυριακής.