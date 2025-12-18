Στη φυλακή οδηγήθηκε ο 54χρονος λογιστής που φέρεται να εμπλέκεται στο κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ στα Γιαννιτσά, καθώς μετά την απολογία του ενώπιον των δικαστικών αρχών κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος.

Ο κατηγορούμενος είχε απολογηθεί τον περασμένο Οκτώβριο και τότε είχε αφεθεί ελεύθερος με την επιβολή περιοριστικών όρων. Ωστόσο, στο μεσοδιάστημα προέκυψαν νέα στοιχεία, τα οποία οδήγησαν τις εισαγγελικές αρχές στην άσκηση συμπληρωματικής ποινικής δίωξης σε βάρος του για τα αδικήματα της απάτης και της συγκρότησης εγκληματικής οργάνωσης, αυτή τη φορά για διαφορετικά πραγματικά περιστατικά που εντάσσονται στη δικογραφία των Γιαννιτσών.

Μετά τη συμπληρωματική του απολογία, ανακριτής και εισαγγελέας αποφάσισαν την προφυλάκισή του, ανεβάζοντας σε δεκαπέντε τον συνολικό αριθμό των προσωρινών κρατήσεων που έχουν διαταχθεί στο πλαίσιο της συγκεκριμένης υπόθεσης, η οποία εξακολουθεί να απασχολεί έντονα τις δικαστικές αρχές.

Σήμερα είναι η τελευταία μέρα των απολογιών μέχρι στιγμής έχουν απολογηθεί 15 άτομα με τους 14 να αφήνονται ελεύθεροι, τελευταίος απολογείται ο φερόμενος ως αρχηγός του κυκλώματος.

Όλοι όσοι απολογήθηκαν τις προηγούμενες ημέρες αφέθηκαν ελεύθεροι με τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, ενώ σε ορισμένους επιβλήθηκαν και χρηματικές εγγυήσεις.

Οι εγγυήσεις ξεκινούν από τις 5.000 ευρώ, με τα υψηλότερα ποσά να αφορούν πρόσωπα του οικογενειακού περιβάλλοντος του βασικού κατηγορούμενου. Ειδικότερα, στη σύζυγό του επιβλήθηκε εγγύηση 200.000 ευρώ και στην αδελφή του 100.000 ευρώ. Οι δύο γυναίκες απολογήθηκαν χθες, ενώ νωρίτερα είχαν απολογηθεί η μητέρα και η πεθερά του, στις οποίες επιβλήθηκε εγγύηση 60.000 ευρώ στην καθεμία.

Μεταξύ των κατηγορουμένων που απολογήθηκαν ήταν και η σύζυγος του λογιστή, ο οποίος φέρεται ως ηγετικό στέλεχος της οργάνωσης. Ανακριτής και Εισαγγελέας της επέβαλαν τον όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατηγορούμενη υποστήριξε ότι η μοναδική της εμπλοκή αφορά το γεγονός ότι ήταν τυπικά συνδικαιούχος σε τραπεζικό λογαριασμό του συζύγου της.

Με τον ίδιο περιοριστικό όρο αφέθηκαν ελεύθεροι ακόμη ένας 54χρονος και μία 43χρονη κατηγορούμενοι, με τον πρώτο να καλείται επιπλέον να καταβάλει χρηματική εγγύηση ύψους 5.000 ευρώ.