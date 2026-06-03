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Στα Γιαννιτσά ένας αστυνομικός της ΟΠΚΕ έσωσε δύο ανήλικα κορίτσια από ένα φλεγόμενο σπίτι.

Το περιστατικό σημειώθηκε τη Δευτέρα, όταν ο αστυνομικός, ο οποίος βρισκόταν σε αναρρωτική άδεια, παρατήρησε καπνούς από το γειτονικό σπίτι και ενημέρωσε την Πυροσβεστική.

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Διαπιστώνοντας ότι τα δύο κορίτσια ήταν παγιδευμένα μέσα και οι γονείς τους απουσίαζαν, ο αστυνομικός δεν δίστασε να δράσει άμεσα.

Εισήλθε στο φλεγόμενο κτίριο με έναν πυροσβεστήρα και κατάφερε να απεγκλωβίσει τα παιδιά έγκαιρα, σώζοντάς τα από τον κίνδυνο.

Οι πρώτες εκτιμήσεις δείχνουν πως ηλιακή λάμπα ευθύνεται για τα αίτια της πυρκαγιάς, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται έρευνα για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια.