Στα χέρια πιάστηκαν δύο 27χρονοι τα ξημερώματα του Σαββάτου σε κατάστημα στα Γιαννιτσά, με αποτέλσμα να καταλήξει ο ένας στο νοσοκομείο και ο άλλος στο κρατητήριο.
Ο καυγάς ξεκίνησε για άγνωστη αιτία λίγο πριν τις 04:00, κι ενώ οι δύο άνδρες βρίσκονταν μέσα στο ίδιο κατάστημα μαζί με άλλα άτομα. Αρχικά ξεκίνησε ένα φραστικό επεισόδιο μεταξύ τους και σύντομα ακολούθησαν οι μπουνιές όπου ο ένας κατέλειψε στο έδαφος με σοβαρά τραύματα.
Ο τραυματίας μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο Γιαννιτσών, ωστόσο, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του, κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή του στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου στη Θεσσαλονίκη, όπου και νοσηλεύεται.
Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του 27χρονου που φέρεται να προκάλεσε τον τραυματισμό, ενώ η έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό βρίσκεται σε εξέλιξη.