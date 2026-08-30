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Στα χέρια πιάστηκαν δύο 27χρονοι τα ξημερώματα του Σαββάτου σε κατάστημα στα Γιαννιτσά, με αποτέλσμα να καταλήξει ο ένας στο νοσοκομείο και ο άλλος στο κρατητήριο.

Ο καυγάς ξεκίνησε για άγνωστη αιτία λίγο πριν τις 04:00, κι ενώ οι δύο άνδρες βρίσκονταν μέσα στο ίδιο κατάστημα μαζί με άλλα άτομα. Αρχικά ξεκίνησε ένα φραστικό επεισόδιο μεταξύ τους και σύντομα ακολούθησαν οι μπουνιές όπου ο ένας κατέλειψε στο έδαφος με σοβαρά τραύματα.

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Ο τραυματίας μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο Γιαννιτσών, ωστόσο, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του, κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή του στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου στη Θεσσαλονίκη, όπου και νοσηλεύεται.

Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του 27χρονου που φέρεται να προκάλεσε τον τραυματισμό, ενώ η έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό βρίσκεται σε εξέλιξη.