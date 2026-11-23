Απίστευτο σκηνικό στη Ρουμανία: Οπαδοί έριξαν το καλώδιο του VAR σε ποτήρι μπύρας για να μην δοθεί πέναλτι – Κινδυνεύει με ήττα στα χαρτιά η Ντιναμό Βουκουρεστίου - Πηγή: X

Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Οπαδοί της Ντιναμό Βουκουρεστίου προκάλεσαν τη διακοπή του αγώνα με την Πετρολούλ, καταστρέφοντας τον εξοπλισμό του συστήματος VAR για να εμποδίσουν τον διαιτητή.

Οι δράστες αποσύνδεσαν τα καλώδια του συστήματος και τα τοποθέτησαν σε ποτήρι με μπύρα, ενώ ανέτρεψαν και την οθόνη του μόνιτορ στο έδαφος.

Μετά την αποκατάσταση της βλάβης, ο διαιτητής καταλόγισε πέναλτι υπέρ της Πετρολούλ, η οποία επικράτησε τελικά με το τελικό σκορ ένα μηδέν.

Η διοίκηση της Ντιναμό Βουκουρεστίου αντιμετωπίζει πλέον το ενδεχόμενο επιβολής αυστηρών πειθαρχικών κυρώσεων, συμπεριλαμβανομένης της πιθανής απώλειας του αγώνα στα χαρτιά.

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Ένα πρωτοφανές περιστατικό σημειώθηκε στην αναμέτρηση της Ντιναμό Βουκουρεστίου με την Πετρολούλ για το πρωτάθλημα Ρουμανίας, με οπαδούς των γηπεδούχων να επιστρατεύουν έναν απίστευτο τρόπο για να εμποδίσουν τον διαιτητή να εξετάσει μια αμφισβητούμενη φάση μέσω VAR.

Όλα συνέβησαν στο 43ο λεπτό, όταν ο διαιτητής Γκάμπριελ Μιχουλάτς κλήθηκε να εξετάσει στο μόνιτορ μια πιθανή παράβαση για πέναλτι υπέρ της Πετρολούλ. Τότε, ορισμένοι οπαδοί που βρίσκονταν ακριβώς πίσω από τον εξοπλισμό του VAR αποφάσισαν να παρέμβουν με έναν τρόπο που δύσκολα συναντά κανείς στα ποδοσφαιρικά γήπεδα.

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Συγκεκριμένα, τράβηξαν το καλώδιο του συστήματος και το έριξαν μέσα σε ένα ποτήρι μπύρας, ενώ από την αναστάτωση δεν γλίτωσε ούτε η οθόνη, η οποία κατέληξε στο έδαφος.

En Rumania el VAR ha avisado al árbitro para que revisará un posible penalti y los aficionados han arrancado los cables y tirado cerveza para romperlo. Eñ partido se ha detenido unos 15 mins hasta que lo gan reparado y el árbitro ha podido ver la jugada. https://t.co/AFkH17kf7C November 22, 2026

Δέκα λεπτά διακοπή και πέναλτι παρά την παρέμβαση των οπαδών

Το περιστατικό είχε ως αποτέλεσμα τη διακοπή της αναμέτρησης για περίπου δέκα λεπτά, καθώς οι υπεύθυνοι έπρεπε να περιμένουν να στεγνώσει το καλώδιο, ώστε να μπορέσει να επαναλειτουργήσει με ασφάλεια το σύστημα VAR.

Μόλις αποκαταστάθηκε η λειτουργία του εξοπλισμού, ο διαιτητής προχώρησε κανονικά στον έλεγχο της φάσης και τελικά υπέδειξε πέναλτι υπέρ της Πετρολούλ.

Οι φιλοξενούμενοι αξιοποίησαν την ευκαιρία, διαμορφώνοντας το 1-0, το οποίο παρέμεινε μέχρι το τελευταίο σφύριγμα.

Romanian SuperLiga – Dinamo vs. Petrolul 0-1 (FT) / Images that will go viral around the world! The moment Dinamo supporters pull on the VAR monitor’s power cables and manage to knock it over. The referee was preparing to review an incident inside Dinamo’s penalty box. Play was halted for 20 minutes! The monitor was eventually fixed and brought back online, and the referee awarded a penalty to Petrolul. Dan Nlundulu scored! The half lasted 70 minutes! Advertisement November 21, 2026

Αντιμέτωπη με βαριά τιμωρία η Ντιναμό Βουκουρεστίου

Οι συνέπειες του περιστατικού ενδέχεται να είναι ιδιαίτερα σοβαρές για τη Ντιναμό Βουκουρεστίου. Η ομάδα κινδυνεύει με αυστηρές πειθαρχικές κυρώσεις, ενώ εξετάζεται ακόμη και το ενδεχόμενο να χάσει την αναμέτρηση στα χαρτιά με σκορ 3-0.

Έτσι, η προσπάθεια ορισμένων οπαδών να αποτρέψουν τον καταλογισμό ενός πέναλτι μπορεί τελικά να κοστίσει πολύ ακριβότερα στην ομάδα τους.

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