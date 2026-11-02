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Ένα πρωτοφανές περιστατικό σημειώθηκε στην αναμέτρηση των East Carolina Pirates με τους Temple Owls, όταν διαιτητής τραυμάτισε κατά λάθος παίκτη, προκαλώντας του κάταγμα στην περόνη.

Πρωταγωνιστής της άτυχης στιγμής ήταν ο αμυντικός των East Carolina, David Coleman Jr, ο οποίος βρισκόταν μαζί με συμπαίκτες του στον αγωνιστικό χώρο, κατά τη διάρκεια διακοπής του παιχνιδιού. Τη στιγμή εκείνη, ένας διαιτητής κατευθύνθηκε προς το σημείο, κοντά στη γραμμή των 40 γιαρδών. Ωστόσο, πλησιάζοντας τους παίκτες από πίσω, ο διαιτητής έχασε την ισορροπία του, γλίστρησε και έπεσε με δύναμη πάνω στον Coleman Jr, με αποτέλεσμα ο τελευταίος να βρεθεί στο έδαφος.

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Ο αμυντικός παρέμεινε ξαπλωμένος στον αγωνιστικό χώρο, εμφανώς τραυματισμένος, ενώ χρειάστηκε τη βοήθεια δύο συμπαικτών του για να αποχωρήσει. Μάλιστα, οι συμπαίκτες του τον μετέφεραν εκτός γηπέδου, προκειμένου να μην επιβαρύνει το τραυματισμένο πόδι του. Μετά το τέλος του αγώνα, ο προπονητής των East Carolina, Blake Harrell, αποκάλυψε πως ο παίκτης υποβλήθηκε σε ακτινογραφία κατά τη διάρκεια του ημιχρόνου, η οποία επιβεβαίωσε το κάταγμα στην περόνη.

«Οι σκέψεις και οι προσευχές μας είναι μαζί του. Τέτοια πράγματα συμβαίνουν, αλλά είναι πραγματικά απίστευτο το πώς προέκυψε ο τραυματισμός. Δεν έχω ξαναδεί κάτι αντίστοιχο από διαιτητή», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Harrell.

Παρά το απρόοπτο περιστατικό, οι East Carolina Pirates κατάφεραν να επικρατήσουν με 17-9 των Temple Owls. Ο Coleman Jr είχε προλάβει να καταγράψει ένα τάκλιν πριν αναγκαστεί να εγκαταλείψει την αναμέτρηση.

Με πληροφορίες από το BBC