Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο Ηλίας Κορομηλάς απολογείται στον ανακριτή για εννέα πράξεις δωροδοκίας, αρνούμενος τις κατηγορίες και υποστηρίζοντας ότι ενήργησε αποκλειστικά στο πλαίσιο των καθηκόντων του.

Ο κατηγορούμενος αποδίδει τα χρηματικά ποσά που έλαβε στη διεθνή διαιτητική του δραστηριότητα, δηλώνοντας ότι διαθέτει τα απαραίτητα παραστατικά για τις εν λόγω καταβολές.

Σχετικά με την καταγγελία για τον τελικό του EuroCup το 2021, ο ίδιος υποστηρίζει ότι η υπόθεση είχε τεθεί στο αρχείο από τις ελληνικές αρχές.

Η δικαστική έρευνα για την υπόθεση συνεχίζεται με τις απολογίες επιπλέον προσώπων, ενώ οι αρχές εξετάζουν τα συγκεντρωμένα στοιχεία για τον ρόλο κάθε εμπλεκόμενου.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Τις εξηγήσεις του για τα χρηματικά ποσά που έχει λάβει από τη διεθνή διαιτησία, αλλά και για την καταγγελία που είχε διατυπωθεί σε βάρος του σχετικά με τον τελικό του EuroCup το 2021, δίνει ενώπιον του ανακριτή ο Ηλίας Κορομηλάς, ο οποίος απολογείται για εννέα πράξεις δωροδοκίας διαιτητών και παραγόντων του μπάσκετ. Ο κατηγορούμενος αρνείται τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι δεν προέβη σε καμία ενέργεια πέραν των υπηρεσιακών του καθηκόντων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στην απολογία του αναφέρεται σε δύο καταβολές, ύψους 193.000 και 70.000 ευρώ, συνολικά 263.000 ευρώ, τις οποίες αποδίδει στη δραστηριότητά του ως διεθνής διαιτητής. Όπως φέρεται να υποστηρίζει, για τα ποσά αυτά διαθέτει τα απαραίτητα παραστατικά, ενώ ειδικά για τα 70.000 ευρώ επικαλείται ότι επρόκειτο για αποζημίωση επειδή δεν είχε υποπέσει σε κάποιο παράπτωμα.

Advertisement

Advertisement

Ο ίδιος φέρεται να εξηγεί ότι τα χρήματα κατατέθηκαν σε τραπεζικό λογαριασμό και στη συνέχεια αναλήφθηκαν για προσωπικούς λόγους που αφορούσαν στενό συγγενικό του πρόσωπο. Στο πλαίσιο της υπεράσπισής του, πριν από την έναρξη της απολογίας του κατέθεσε ως μάρτυρας ο λογιστής του. Υπενθυμίζεται ότι, κατά την έρευνα της Αστυνομίας στο σπίτι του, είχαν βρεθεί 102.000 ευρώ.

Για την καταγγελία Ουκρανού διαιτητή, ο οποίος είχε υποστηρίξει ότι ο Κορομηλάς τού υποσχέθηκε 10.000 ευρώ προκειμένου να ευνοήσει τη Unics Kazan στον τελικό του EuroCup το 2021, ο κατηγορούμενος φέρεται να επικαλείται ότι η υπόθεση είχε εξεταστεί από τις ελληνικές αρχές και είχε τεθεί στο αρχείο.

Τον Ηλία Κορομηλά εκπροσωπεί ο συνήγορος Απόστολος Λύτρας, σε ανακοίνωση του οποίου αναφέρεται: «Ο εντολέας μας δηλώνει κατηγορηματικά ότι δεν έχει καμία απολύτως σχέση με τις αξιόποινες πράξεις που του αποδίδονται και θα απαντήσει με απόλυτη ειλικρίνεια σε κάθε ερώτημα που θα του τεθεί και να συμβάλει στη διαλεύκανση της υπόθεσης».

Μετά την απολογία του Ηλία Κορομηλά, θα απολογηθεί μία εν ενεργεία διαιτητής και ένας πρώην διαιτητής και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας.

Οι νέες απολογίες έρχονται στον απόηχο των αποφάσεων για την προσωρινή κράτηση του πρώην προέδρου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, Βαγγέλη Λιόλιου, και του επιχειρηματία συνεργάτη του, οι οποίοι αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται. Είχε προηγηθεί, την περασμένη Παρασκευή, η προφυλάκιση του πρώην διεθνούς διαιτητή Πέτρου Παπαπέτρου, ανεβάζοντας σε τρεις τον αριθμό των κατηγορουμένων που έχουν τεθεί προσωρινά υπό κράτηση.

Η υπόθεση Basketgate βρίσκεται πλέον σε κρίσιμο σημείο, καθώς οι δικαστικές αρχές εξετάζουν τις επιμέρους κατηγορίες και τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί, προκειμένου να αξιολογήσουν τον ρόλο κάθε εμπλεκόμενου προσώπου.