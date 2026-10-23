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Στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων οδηγήθηκαν οι συλληφθέντες για την υπόθεση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να συνδέεται με την Pizza Fan και να προκάλεσε ζημία στο Δημόσιο ύψους 25 εκατομμυρίων ευρώ από μη απόδοση ΦΠΑ.

Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκεται και ο ιδιοκτήτης της Pizza Fan, Κωνσταντίνος Αντάρας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες για την υπόθεση, κατά την έρευνα στη βίλα του οι αστυνομικοί εντόπισαν ένα κρυφό δωμάτιο, όπου φέρεται να βρίσκονταν περισσότερα από ένα εκατομμύριο ευρώ και κοσμήματα.

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Παράλληλα, κατά τις έρευνες σε κατοικίες και γραφεία άλλων συλληφθέντων, εντοπίστηκαν, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, επιπλέον 400.000 ευρώ.

22 συλλήψεις – 126 κατηγορούμενοι στη δικογραφία

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 22 άτομα, ενώ συνολικά 126 πρόσωπα περιλαμβάνονται στη δικογραφία για την υπόθεση.

Οι κατηγορίες αφορούν, μεταξύ άλλων, την αποφυγή απόδοσης ΦΠΑ στο Δημόσιο, με το ποσό που φέρεται να μην αποδόθηκε να ανέρχεται σε 25 εκατομμύρια ευρώ. Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στο στάδιο της δικαστικής διερεύνησης.