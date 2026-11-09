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Η μητρική εταιρεία θα απορροφήσει τους εργαζομένους των καταστημάτων που παραμένουν κλειστά, διασφαλίζοντας τη συνέχιση της απασχόλησής τους παρά τις οικονομικές εκκρεμότητες.

Οι εργαζόμενοι καταγγέλλουν προβληματικές συνθήκες εργασίας και καθυστερήσεις στην καταβολή των δεδουλευμένων τους, ενώ αναμένουν την τακτοποίηση των οφειλών.

Η διοίκηση της εταιρείας προχωρά σε υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων για τη διευθέτηση της υπόθεσης φοροδιαφυγής, επιδιώκοντας την άμεση αποκατάσταση της επιχειρηματικής κανονικότητας.

Η υπουργός Εργασίας παρακολουθεί τις εξελίξεις, τονίζοντας την ανάγκη για την προστασία των θέσεων εργασίας κατά τη διάρκεια της δικαστικής διερεύνησης.

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Την Τετάρτη αναμένεται να επιστρέψουν σε κανονικούς ρυθμούς λειτουργίας σχεδόν όλα τα καταστήματα της αλυσίδας Pizza Fan, μετά τις εξελίξεις στην υπόθεση φερόμενης φοροδιαφυγής που αφορά δίκτυο καταστημάτων της εταιρείας. Εξαίρεση θα αποτελέσουν πέντε έως έξι καταστήματα, τα οποία θα παραμείνουν κλειστά με απόφαση των ιδιοκτητών τους.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, οι εργαζόμενοι των συγκεκριμένων καταστημάτων δεν αναμένεται να χάσουν τις θέσεις εργασίας τους, καθώς πρόκειται να απορροφηθούν από τη μητρική εταιρεία.

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Παρά την επικείμενη επαναλειτουργία, ωστόσο, παραμένουν εκκρεμότητες όσον αφορά την καταβολή των μισθών, καθώς ορισμένοι εργαζόμενοι δεν έχουν λάβει ακόμη τα δεδουλευμένα τους για τον μήνα Οκτώβριο. Οι εργαζόμενοι, μιλώντας για την κατάσταση που βίωσαν το προηγούμενο διάστημα, περιγράφουν τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετώπισαν, καθώς αναγκάστηκαν να καλύπτουν τις καθημερινές τους ανάγκες χρησιμοποιώντας αποταμιεύσεις. Παράλληλα, εκφράζουν την ανακούφισή τους για τις τελευταίες εξελίξεις και την προοπτική επιστροφής στην εργασιακή τους κανονικότητα.

Την ίδια στιγμή, διατυπώνουν σοβαρές καταγγελίες για τις συνθήκες απασχόλησής τους, υποστηρίζοντας ότι, ενώ στα επίσημα στοιχεία εμφανίζονταν δηλωμένοι για τετράωρη εργασία, στην πράξη εργάζονταν ακόμη και 13 ώρες την ημέρα.

Pizza Fan: «Η κανονικότητα θα αποκατασταθεί άμεσα» – Τι αναφέρει η ανακοίνωση

Την επιστροφή της αλυσίδας σε κανονική λειτουργία είχε προαναγγείλει και η πλευρά της εταιρείας, μέσα από ανακοίνωση του δικηγορικού γραφείου του Μιχάλη Μαρκουλάκου, συνηγόρου του ιδιοκτήτη της Pizza Fan και δικηγόρου της εταιρείας.

«Η Pizza Fan επιστρέφει σε λειτουργία», αναφερόταν χαρακτηριστικά στο δελτίο Τύπου που δημοσιοποιήθηκε την περασμένη Παρασκευή, με αφορμή την απόφαση της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες να άρει τη δέσμευση των λογαριασμών όψεως της εταιρείας.

Η εξέλιξη αυτή ανοίγει τον δρόμο για την επαναφορά της λειτουργίας της αλυσίδας, ενώ το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον τόσο στην ομαλή επιστροφή των καταστημάτων στην καθημερινότητά τους όσο και στην τακτοποίηση των οικονομικών εκκρεμοτήτων απέναντι στους εργαζομένους.

Στο δελτίο Τύπου αναφέρεται:

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«Η Pizza Fan επιστρέφει σε λειτουργία, μετά την απόφαση της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες να άρει την προσωρινή δέσμευση των λογαριασμών όψεως της εταιρείας για την κάλυψη των λειτουργικών της αναγκών. Η εξέλιξη αυτή επιτρέπει την επανεκκίνηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας και τη συνέχιση των συναλλαγών με εργαζομένους και συνεργάτες. Με την απόφαση αυτή, η Αρχή επιβεβαιώνει τη θεσμική της προσήλωση και επιδεικνύει ουσιαστική κοινωνική ευαισθησία, διαμορφώνοντας τις προϋποθέσεις για τη διαφύλαξη των θέσεων εργασίας και τη στήριξη των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων και αποτρέποντας τις ευρύτερες οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες που θα είχε η παρατεταμένη διακοπή λειτουργίας της εταιρείας.

Η απόφαση ελήφθη μετά από συναντήσεις, διεργασίες και την υποβολή όλων των νόμιμων εγγράφων προς την Αρχή. Ειδικότερα, επιτρέπει πληρωμές προς εργαζομένους, προμηθευτές, εκμισθωτές, ΔΕΚΟ και καταστήματα του δικτύου franchise, καθώς και την εξόφληση φόρων, ασφαλιστικών εισφορών, δανείων και υποχρεώσεων leasing.

Παράλληλα, παρέχεται η δυνατότητα είσπραξης από το σύνολο των πελατών της Pizza Fan και από πλατφόρμες παραγγελιών, όπως το efood και η Wolt. Τα έσοδα αυτά θα μπορούν να χρησιμοποιούνται για την κάλυψη των δαπανών της εταιρείας και των καταστημάτων του δικτύου franchise.

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Για την απρόσκοπτη διενέργεια των σχετικών συναλλαγών από τις τράπεζες, η ΦΑΝΑΤΙΚΣ ΕΠΕ θα υποβάλει αναλυτικές καταστάσεις των εργαζομένων, των προμηθευτών, των εκμισθωτών και όλων των αντισυμβαλλομένων της. Παραμένουν οι περιορισμοί στις αναλήψεις μετρητών και στη διανομή μερισμάτων και κερδών, ώστε τα κέρδη να παραμένουν στην εταιρεία και να ενισχύουν την οικονομική της θέση.

Η ΦΑΝΑΤΙΚΣ ΕΠΕ έχει ήδη ξεκινήσει τη διαδικασία υποβολής τροποποιητικών δηλώσεων για τα προηγούμενα έτη. Όπως επισημαίνει η εταιρεία, τα σχετικά ποσά είναι κατά πολύ χαμηλότερα από όσα έχουν παρουσιαστεί μέχρι σήμερα. Εκτιμά, επίσης, ότι οι αστοχίες που αποδίδει στην ταχύτητα της αρχικής διερεύνησης θα διορθωθούν το επόμενο διάστημα».

Ο δικηγόρος της εταιρείας, Μιχάλης Μαρκουλάκος, δήλωσε:

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«Εκφράζουμε την ευγνωμοσύνη μας προς τη Δικαιοσύνη και όλες τις αρμόδιες αρχές που εισάκουσαν τις θέσεις μας. Η Αρχή, με προσήλωση στον θεσμικό της ρόλο και επίγνωση των οικονομικών και κοινωνικών συνεπειών, κατέστησε εφικτή την επανεκκίνηση της επιχείρησης και την προστασία των θέσεων εργασίας. Η απόφασή της αποτρέπει τον κίνδυνο οικονομικής ασφυξίας και στηρίζει τη συνέχιση της λειτουργίας μιας εταιρείας με σημαντικό οικονομικό και κοινωνικό αποτύπωμα. Πιστεύουμε ότι η κανονικότητα στη λειτουργία ολόκληρου του δικτύου Pizza Fan θα αποκατασταθεί άμεσα».

Με αφορμή την απόφαση αποδέσμευσης τραπεζικών λογαριασμών της Pizza Fan, που δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την επαναλειτουργία των καταστημάτων της επιχείρησης, η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, υπογράμμισε την περασμένη Παρασκευή τη σημασία της εξέλιξης για την προστασία των εργαζομένων και τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας τους.

Συγκεκριμένα, η κ. Κεραμέως αναφέρει σε ανάρτησή της σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης: «Μία εξαιρετικά σημαντική εξέλιξη για την προστασία των εργαζομένων και των θέσεων εργασίας τους, όσο συνεχίζεται η δικαστική διερεύνηση της σοβαρής αυτής υπόθεσης. Παραμένουμε σε στενή συνεργασία με τους εκπροσώπους των εργαζομένων και της διοίκησης για την προστασία των θέσεων εργασίας».

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