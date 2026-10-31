Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Οι εργαζόμενοι της Pizza Fan βρίσκονται σε καθεστώς αβεβαιότητας μετά την αιφνίδια διακοπή λειτουργίας καταστημάτων της εταιρείας χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του προσωπικού.

Οι εργαζόμενοι ζητούν την καταβολή των δεδουλευμένων τους και προειδοποιούν με νομικές ενέργειες εάν δεν διευθετηθούν οι οφειλές τους εντός των προβλεπόμενων ημερομηνιών.

Παράλληλα, έχουν καταγγελθεί ανακολουθίες μεταξύ των πραγματικών ωρών εργασίας και των στοιχείων που είναι καταχωρημένα στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ.

Η υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως, δήλωσε ότι οι συμβάσεις παραμένουν ενεργές και ο εργοδότης οφείλει να καταβάλει τις αποδοχές, ενώ ανέφερε πως έχουν ήδη ξεκινήσει οι πληρωμές.

Το υπουργείο παρακολουθεί την κατάσταση και έχει προγραμματίσει συνάντηση μεταξύ των εκπροσώπων των εργαζομένων και της εργοδοσίας για την ερχόμενη Τρίτη.

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Σε καθεστώς αβεβαιότητας εξακολουθούν να βρίσκονται οι εργαζόμενοι της Pizza Fan μετά την αιφνίδια διακοπή λειτουργίας καταστημάτων της εταιρείας. Όπως καταγγέλλουν, δεν είχαν προηγουμένως ενημερωθεί για το κλείσιμο, ενώ παραμένουν χωρίς σαφείς απαντήσεις για το εργασιακό τους μέλλον και την καταβολή των δεδουλευμένων τους.

Την κατάσταση που επικρατεί περιέγραψε ο Γιώργος Ταραζάς, ο οποίος εργαζόταν ως διανομέας στη Θεσσαλονίκη τον τελευταίο χρόνο, μιλώντας στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο από τις 5» του ΕΡΤnews.

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«Πήγαμε μια μέρα να δουλέψουμε και το κατάστημα ήταν κλειστό», ανέφερε χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι η διακοπή λειτουργίας έγινε αιφνιδιαστικά, χωρίς να προηγηθεί ενημέρωση προς το προσωπικό.

«Όλα έγιναν πολύ ξαφνικά. Το μαγαζί έκλεισε από τη μία μέρα στην άλλη, χωρίς να έχουμε ενημερωθεί για κάτι. Απλά πήγαμε μια μέρα να δουλέψουμε και ήταν κλειστό», σημείωσε, προσθέτοντας ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν λάβει επίσημη ενημέρωση για τις επόμενες κινήσεις της εταιρείας.

Αγωνία για τα δεδουλευμένα – «Εάν δεν πληρωθούμε, θα κινηθούμε νομικά»

Προτεραιότητα για τους εργαζομένους αποτελεί πλέον η εξασφάλιση των χρημάτων που τους οφείλονται, καθώς αρκετοί βασίζονται αποκλειστικά στον μισθό τους για την κάλυψη των καθημερινών αναγκών τους.

Όπως εξήγησε ο Γιώργος Ταραζάς, η μισθοδοσία καταβάλλεται κάθε μήνα στις 7 και αφορά τον προηγούμενο μήνα. Εάν τα χρήματα δεν πιστωθούν στους λογαριασμούς τους την προβλεπόμενη ημερομηνία, οι εργαζόμενοι προτίθενται να προσφύγουν στη Δικαιοσύνη.

«Εάν δεν πληρωθούμε, θα κινηθούμε νομικά», ξεκαθάρισε.

Ο ίδιος κατήγγειλε, παράλληλα, ότι οι ώρες εργασίας που εμφανίζονταν στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ ήταν σημαντικά λιγότερες από εκείνες που πραγματοποιούσαν στην πραγματικότητα, υποστηρίζοντας ότι η πρακτική αυτή δεν αφορούσε μόνο τον ίδιο, αλλά και άλλους εργαζομένους.

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Σύμφωνα με τον Γιώργο Ταραζά, περίπου 2.500 εργαζόμενοι επηρεάζονται συνολικά από τις εξελίξεις. Από τους δέκα συναδέλφους του, μόλις δύο είχαν καταφέρει μέχρι τη στιγμή της συνέντευξης να βρουν νέα εργασία.

Τι είπε η Νίκη Κεραμέως για τους εργαζομένους της Pizza Fan

Νωρίτερα η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, τοποθετήθηκε για την υπόθεση της Pizza Fan και την κατάσταση των εργαζομένων μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ.

Η υπουργός ανέφερε ότι από το σύνολο των εργαζομένων της εταιρείας, μόλις 550 είναι δηλωμένοι στη μητρική επιχείρηση, ενώ οι υπόλοιποι απασχολούνται στα καταστήματα franchise. Παράλληλα, αποκάλυψε ότι τα τελευταία δύο χρόνια η Επιθεώρηση Εργασίας έχει πραγματοποιήσει 165 ελέγχους στην Pizza Fan, από τους οποίους έχουν προκύψει πρόστιμα που ξεπερνούν τις 730.000 ευρώ.

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Η κ. Κεραμέως υπογράμμισε ότι βασική προτεραιότητα είναι η προστασία των εργαζομένων, επισημαίνοντας πως, καθώς όλες οι συμβάσεις εργασίας παραμένουν ενεργές, ο εργοδότης έχει υποχρέωση να καταβάλει τόσο τα δεδουλευμένα όσο και τις ασφαλιστικές εισφορές.

«Είμαι στην ευχάριστη θέση να έχω την πληροφορία ότι έχουν ξεκινήσει πληρωμές δεδουλευμένων εργαζομένων στην Pizza Fan», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Πρόσθεσε ότι το υπουργείο παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και βρίσκεται σε επικοινωνία με εκπροσώπους των εργαζομένων και της εργοδοσίας. Μάλιστα, έχει ζητήσει να πραγματοποιηθεί συνάντηση μεταξύ των δύο πλευρών, η οποία έχει προγραμματιστεί για την προσεχή Τρίτη.

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Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ και dikastiko.gr