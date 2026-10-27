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Ο ίδιος δήλωσε πρόθυμος να αποδώσει άμεσα τα δεσμευμένα χρήματα στο δημόσιο, επικαλούμενος το μέγεθος της επιχείρησής του και την προσφορά της στην οικονομία.

Αναφορικά με την πρακτική του κεράσματος, ο ιδιοκτήτης παραδέχθηκε ότι γνώριζε την παράνομη χρήση της, επιρρίπτοντας όμως την ευθύνη στους καταστηματάρχες.

Ο φερόμενος ως υπαρχηγός της οργάνωσης παραδέχθηκε επίσης ότι είχε γνώση της διαδικασίας, υποστηρίζοντας ωστόσο ότι είχε εκφράσει την αντίθεσή του σε αυτήν.

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Αιχμές για τη διαχείριση της πρακτικής του «κεράσματος» προκύπτουν από τις απολογίες του ιδιοκτήτη της Pizza Fan και του φερόμενου ως υπαρχηγού της οργάνωσης, στη μεγάλη υπόθεση φορολογικής απάτης. Ο ιδιοκτήτης παραδέχθηκε ότι γνώριζε την παράνομη χρήση του από καταστηματάρχες, αποδίδοντας σε εκείνους την ευθύνη, ενώ ο στενός συνεργάτης του υποστήριξε ότι είχε εικόνα της διαδικασίας, αλλά είχε εκφράσει την αντίθεσή του.

Ο μαραθώνιος των απολογιών συνεχίζεται για δεύτερη ημέρα, με 13 πρόσωπα να καλούνται σήμερα να δώσουν εξηγήσεις ενώπιον του ανακριτή. Ανάμεσά τους ο ιδιοκτήτης της Pizza Fan, που φέρεται ως αρχηγός της οργάνωσης, και ο άνθρωπος που περιγράφεται στη δικογραφία ως υπαρχηγός και δεξί του χέρι.

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Ο ιδιοκτήτης άνοιξε τον κύκλο των σημερινών απολογιών αρνούμενος την κατηγορία της εγκληματικής οργάνωσης και υποστηρίζοντας ότι οι πράξεις που του αποδίδονται αφορούν φορολογικά αδικήματα.

«Αρνούμαι την κατηγορία. Όλες οι πράξεις αφορούν σε φορολογικά αδικήματα και σε καμία περίπτωση σε εγκληματική οργάνωση», ανέφερε, δηλώνοντας παράλληλα ότι, δήλωσε την συναίνεση του για την απόδοση των κατασχεμένων και δεσμευμένων χρημάτων για την άμεση ικανοποίηση των φορολογικών απαιτήσεων του δημοσίου, χωρίς την αναμονή αμετάκλητης δικαστικής απόφασης.

Επιχειρώντας να αντικρούσει τον χαρακτηρισμό της εγκληματικής οργάνωσης, επικαλέστηκε το μέγεθος της επιχείρησης, τις θέσεις εργασίας που προσφέρει και τα ποσά που καταβάλλει σε μισθούς και φόρους.

«Είναι άδικο να χαρακτηρίζεται εγκληματική οργάνωση μια ομάδα ανθρώπων που έχουν δημιουργήσει μία επιτυχημένη επιχείρηση, η οποία προσφέρει δουλειά σε πάνω από 2.500 ανθρώπους, καταβάλλει ετησίως 36 εκατ. σε μισθοδοσίες, πληρώνει σε ΦΠΑ και φόρους 15 εκατομμύρια, ενώ δεκάδες εκατομμύρια πηγαίνουν σε προμηθευτές», υποστήριξε.

Στο ζήτημα του «κεράσματος», ο ιδιοκτήτης παραδέχθηκε ότι γνώριζε πως γινόταν παράνομη χρήση από καταστηματάρχες. Ωστόσο, υποστήριξε ότι το κοινό κέντρο παραγγελιών επέτρεπε τον έλεγχο των εσόδων τους, καθώς το ποσοστό που εισέπραττε η εταιρεία εξαρτιόταν από όσα δήλωνε κάθε κατάστημα, μεταφέροντας ουσιαστικά στους καταστηματάρχες την ευθύνη για τη συγκεκριμένη πρακτική.

Ακολούθησε η απολογία του φερόμενου ως υπαρχηγού, ο οποίος έδωσε τη δική του εκδοχή για το «κέρασμα», δηλώνοντας ότι γνώριζε τη διαδικασία, αλλά είχε εκφράσει την αντίθεσή του.

«Είχα σχετική εικόνα για τη διαδικασία του κεράσματος, ήμουν αντίθετος και το είχα δηλώσει», ανέφερε χαρακτηριστικά.