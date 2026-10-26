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Ο επιχειρηματίας προτίθεται να υποβάλει τροποποιητικές φορολογικές δηλώσεις για την καταβολή των αναλογούντων φόρων της εταιρείας και των καταστημάτων franchise.

Αναφορικά με το χρηματικό ποσό του ενός εκατομμυρίου ευρώ που βρέθηκε σε κρύπτη, ο ίδιος υποστηρίζει ότι προέρχεται από την τριακονταετή επιχειρηματική του δραστηριότητα.

Παράλληλα, αρνείται τις κατηγορίες περί εκβιασμού και είσπραξης αδήλωτων χρημάτων, δηλώνοντας ότι οι συναντήσεις με τους συνεργάτες του αφορούσαν αποκλειστικά την ενημέρωση για την πορεία της επιχείρησης.

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Στον ανακριτή αναμένεται να οδηγηθεί αύριο Τρίτη 27 Οκτωβρίου ο ιδιοκτήτης της αλυσίδας Pizza Fan, Κωνσταντίνος Αντάρας, προκειμένου να απολογηθεί για την υπόθεση φοροδιαφυγής.

Σύμφωνα με όσα αναμένεται να υποστηρίξει ο ιδιοκτήτης της Pizza Fan, Κωνσταντίνος Αντάρας, θα αρνηθεί τις υπόλοιπες κατηγορίες που του αποδίδονται για τη φοροδιαφυγή, ενώ θα δηλώσει πρόθυμος να προχωρήσει στην υποβολή των προβλεπόμενων τροποποιητικών φορολογικών δηλώσεων, ώστε να καταβληθούν οι φόροι που ενδεχομένως αναλογούν στον ίδιο και στην επιχείρηση.

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Μιλώντας στον ALPHA, ο συνήγορός του, Μιχάλης Μαρκουλάκος, ανέφερε ότι βασική προτεραιότητα του εντολέα του είναι να υποβληθούν οι τροποποιητικές δηλώσεις που θα προκύψουν από τον σχετικό φορολογικό έλεγχο, τόσο για την κεντρική εταιρεία όσο και για τα καταστήματα franchise.

Όπως σημείωσε, στόχος είναι να αποδεσμευτούν οι τραπεζικοί λογαριασμοί και να αποκατασταθεί η ομαλή λειτουργία της επιχείρησης.

Τι θα υποστηρίξει για το 1 εκατ. ευρώ

Αναφορικά με το ποσό του 1 εκατομμυρίου ευρώ σε μετρητά που εντοπίστηκε σε κρύπτη στο σπίτι του Κωνσταντίνου Αντάρα, έπειτα από αστυνομική έρευνα, ο επιχειρηματίας φέρεται να υποστηρίξει ότι τα χρήματα προέρχονται από την 30ετή επιχειρηματική του δραστηριότητα.

Κατά τους ισχυρισμούς που αναμένεται να προβάλει, τα λογιστικά στοιχεία της επιχείρησης δικαιολογούν την ύπαρξη του συγκεκριμένου ποσού, το οποίο, όπως φέρεται να υποστηρίζει, είχε λάβει ως παρακαταθήκη.

Παράλληλα, ο ιδιοκτήτης της Pizza Fan αναμένεται να αρνηθεί τις κατηγορίες περί εκβιασμού, καθώς και όσα αναφέρονται στη δικογραφία σχετικά με συναντήσεις με καταστηματάρχες του δικτύου franchise, κατά τις οποίες φέρεται να του παρέδιδαν τα λεγόμενα «μαύρα» χρήματα σε τακτά χρονικά διαστήματα.

«Ήταν συναντήσεις που γίνονταν σε γνωστά ξενοδοχεία για να τίθενται οι στόχοι και να γίνεται ενημέρωση αναφορικά με την πορεία της επιχείρησης», δήλωσε χαρακτηριστικά ο δικηγόρος του.

Σύμφωνα με τον συνήγορό του, ο Κωνσταντίνος Αντάρας ενδιαφέρεται τόσο για τη μελλοντική πορεία της αλυσίδας όσο και για την αποκατάσταση της ομαλότητας για τους περίπου 2.500 εργαζομένους της.