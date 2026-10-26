Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο διοικητής της ΑΑΔΕ ζήτησε από την Ελληνική Αστυνομία πληροφορίες για ενδεχόμενη εμπλοκή υπαλλήλων της Αρχής σε καταγγελίες για διαρροή στοιχείων σχετικά με φορολογικό έλεγχο.

Ο πρόεδρος της Αρχής για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος διέταξε τη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων των κατηγορουμένων στην υπόθεση φοροδιαφυγής, εξαιρώντας μόνο τους λογαριασμούς μισθοδοσίας των εργαζομένων.

Οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν κακουργηματικές διώξεις για συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης και φοροδιαφυγή δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ μέσω αλλοιωμένων αποδείξεων και ανακριβών δηλώσεων εισοδήματος.

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται συνολικά 126 άτομα, μεταξύ των οποίων ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, λογιστές, προγραμματιστές και διαχειριστές καταστημάτων, με τους πρώτους συλληφθέντες να οδηγούνται ήδη στα δικαστήρια.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Με εντολή του Γιώργου Πιτσιλή, η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της ΑΑΔΕ απηύθυνε σήμερα, Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, έγγραφο προς τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ., ζητώντας να ενημερωθεί εάν από την έρευνά τους ή από στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους προκύπτει ενδεχόμενη εμπλοκή συγκεκριμένων υπαλλήλων της Αρχής στις καταγγελίες για φερόμενη ενημέρωση ελεγχόμενων σχετικά με επικείμενο έλεγχο στην επιχείρηση εστίασης Pizza Fan, η οποία βρίσκεται στο επίκεντρο κατηγοριών για φοροδιαφυγή.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα σήμερα ο πρόεδρος της Αρχής για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος και πρώην αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπος Βουρλιώτης, έδωσε εντολή για τη δέσμευση του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων των κατηγορουμένων στην υπόθεση.

Advertisement

Advertisement

Συγκεκριμένα, η απόφαση αφορά όλα τα περιουσιακά στοιχεία, τους τραπεζικούς λογαριασμούς και τις τραπεζικές θυρίδες που διαθέτουν πρόσωπα τα οποία φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση της Pizza Fan.

Ωστόσο, από τη δέσμευση εξαιρούνται οι τραπεζικοί λογαριασμοί που χρησιμοποιούνται για τη μισθοδοσία του προσωπικού, ώστε να διασφαλιστούν οι απαιτήσεις των εργαζομένων και να μην τεθούν σε κίνδυνο τα δικαιώματά τους.

Το πρωί της Δευτέρας, οι πρώτοι 10 κατηγορούμενοι για την υπόθεση της Pizza Fan οδηγήθηκαν στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων. Σε βάρος των συλληφθέντων, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται σε απάτη δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ μέσω αλλοιωμένων αποδείξεων, έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις σε βαθμό κακουργήματος.

Ειδικότερα, ανάλογα με την περίπτωση, οι κατηγορίες αφορούν τη συγκρότηση, την ένταξη και τη διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, τη φοροδιαφυγή άνω των 150.000 ευρώ μέσω της μη απόδοσης ΦΠΑ και της υποβολής ανακριβών δηλώσεων εισοδήματος, την άμεση συνέργεια στις συγκεκριμένες πράξεις, καθώς και την ιδιαίτερα διακεκριμένη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Την ίδια διαδικασία αναμένεται να ακολουθήσουν αύριο, Τρίτη, ο ιδιοκτήτης της αλυσίδας Pizza Fan, Κωνσταντίνος Αντάρας, καθώς και ο Δημήτρης Ηλιόπουλος, μαζί με τους υπόλοιπους κατηγορουμένους. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται λογιστές, ένας προγραμματιστής και διαχειριστές καταστημάτων. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, στη δικογραφία περιλαμβάνονται συνολικά 126 κατηγορούμενοι.