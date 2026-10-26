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Στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων οδηγήθηκαν το πρωί της Δευτέρας οι πρώτοι 10 κατηγορούμενοι στην υπόθεση της Pizza Fan, καθώς μεταφέρθηκαν από τη ΓΑΔΑ προκειμένου να εμφανιστούν ενώπιον του ανακριτή.

Σε βάρος των συλληφθέντων, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται σε υπόθεση απάτης δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ μέσω αλλοίωσης αποδείξεων, έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις σε βαθμό κακουργήματος.

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Ειδικότερα, οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν, κατά περίπτωση, αφορούν τη συγκρότηση, την ένταξη και τη διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, τη φοροδιαφυγή ποσού άνω των 150.000 ευρώ μέσω της μη απόδοσης ΦΠΑ και της υποβολής ανακριβών δηλώσεων εισοδήματος, καθώς και την άμεση συνέργεια στις συγκεκριμένες πράξεις.

Παράλληλα, στο κατηγορητήριο περιλαμβάνεται και το αδίκημα της ιδιαίτερα διακεκριμένης νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Η διαδικασία αναμένεται να συνεχιστεί αύριο, Τρίτη, με την προσαγωγή ενώπιον του ανακριτή του ιδιοκτήτη της αλυσίδας Pizza Fan, Κωνσταντίνου Αντάρα, καθώς και του Δημήτρη Ηλιόπουλου.

Μαζί τους αναμένεται να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι που περιλαμβάνονται στην υπόθεση, μεταξύ των οποίων λογιστές, προγραμματιστής και διαχειριστές καταστημάτων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η δικογραφία περιλαμβάνει συνολικά 126 κατηγορούμενους, γεγονός που καταδεικνύει την έκταση της υπόθεσης, η οποία αφορά καταγγελλόμενη απάτη δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ με επίκεντρο τις πειραγμένες αποδείξεις.