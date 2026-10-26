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Έξω από τα κεντρικά γραφεία της Pizza Fan, στο Χαλάνδρι, έχουν συγκεντρωθεί εργαζόμενοι της εταιρείας, διαμαρτυρόμενοι για την εκκρεμότητα με τα δεδουλευμένα τους και ζητώντας ενημέρωση για την επόμενη ημέρα της εργασίας τους, μετά τις ραγδαίες εξελίξεις γύρω από την υπόθεση του κυκλώματος φοροδιαφυγής.

Αντιπροσωπεία τους, συνοδευόμενη από εκπροσώπους του Συνδικάτου Επισιτισμού – Τουρισμού, πέρασε στο κτίριο, με σκοπό να έχει συνάντηση με τον νομικό εκπρόσωπο της επιχείρησης. Βασικά ζητήματα που θέτουν είναι ο χρόνος εξόφλησης των μισθών τους, η ασφαλιστική τους κάλυψη, καθώς και η καταβολή των αποζημιώσεων που δικαιούνται.

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Την ίδια ώρα, η ένταση είναι εμφανής έξω από τα γραφεία, με τους εργαζομένους να επισημαίνουν ότι αιφνιδιάστηκαν από τις εξελίξεις. Όπως αναφέρουν, ενημερώθηκαν για όσα συνέβαιναν μέσα από δημοσιεύματα των ΜΜΕ, αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τηλεοπτικές μεταδόσεις.

Αγωνία για τους εργαζομένους

Η Μαρία, εργαζόμενη στο κατάστημα της Ηλιούπολης, τόνισε: «Δούλευα στην Pizza Fan της Ηλιούπολης. Έπεσα από τα σύννεφα που ο κύριος Αντάρας έκανε ότι έκανε. Αγωνιούμε για το τί θα φέρει το αύριο. Ψάχνω ήδη για νέα δουλειά και παράλληλα κοιτάζω να δω τι θα γίνει με αυτήν την δουλειά. Έχω ένα παιδί τριών ετών, τα χρέη τρέχουν και τα έξοδα είναι πολλά. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι με το αφεντικό μας στην Ηλιούπολη, ήταν κύριος με τα λεφτά στην ώρα τους. Δεν έχουμε κανένα παράπονο. Απλά μετά το μεγάλο σκάνδαλο έχουμε πέσει από τα σύννεφα».

«Είμαστε σε σοκ όλοι αλλά προχωράμε. Ψάχνω νέα δουλειά σαν διανομέας για να μπορέσω να ανταπεξέλθω στις υποχρεώσεις μου. Θέλουμε ότι όλοι οι 2.500 εργαζόμενοι, τα δεδουλευμένα μας και να βρεθεί μία λύση σε όλη αυτό», δήλωσε ένας δεύτερος εργαζόμενος της Pizza Fan.

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