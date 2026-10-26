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Υπάλληλοι της Pizza Fan που έχουν μείνει στον «αέρα» μετά το κλείσιμο της εταιρείας, λόγω της υπόθεσης φοροδιαφυγής, αποκαλύπτουν τις παράνομες πρακτικές της διοίκησης σε βάρος τους.

Ένας 27χρονος, ο οποίος εργαζόταν ως delivery σε ένα από τα 140 καταστήματα της επιχείρησης, περιέγραψε το πώς λειτουργούσε το σύστημα με τις αποδείξεις και τα «κεράσματα», ενώ ανέφερε πως και οι ίδιοι είχαν πέσει θύματα τον τελευταίο μήνα, αφού τους δήλωναν για λιγότερες ώρες.

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«Έχω ακούσει ότι γίνεται τέσσερα χρόνια αυτό. Περνούσε ουσιαστικά χειροκίνητα. Πατούσες ”κέρασμα” και η απόδειξη ήταν σαν να μην κοβόταν, να μην περνούσε στο σύστημα. Αλλά ο πελάτης πλήρωνε κανονικά. Στον πελάτη έδειχνε 20 ευρώ απόδειξη και στο σύστημα έβλεπες 10 ευρώ» είπε χαρακτηριστικά.

«Μας δήλωναν για 6ωρο αντί 8ωρο»

Μάλιστα, αποκάλυψε ότι τον τελευταίο μήνα πριν μπει λουκέτο στην αλυσίδα για τις απάτες, ότι τους περνούσαν σαν να δουλεύουν 6ωρο αντί για 8ωρο και είχαν ζητήσει απαντήσεις γι’ αυτό, ωστόσο τους πρόλαβαν οι εξελίξεις.

«Δεν περίμενα κάτι τέτοιο. Είχα παρατηρήσει τον τελευταίο μήνα ότι αντί να φαινόμαστε 8ωρο δηλωμένοι, φαινόμασταν για 6 ή 7 ώρες. Το κάναμε θέμα, αλλά δεν προλάβαμε να πάρουμε απάντηση γιατί έγινε αυτό που έγινε».

Ο ίδιος υπάλληλος, ερωτώμενος για την επόμενη μέρα και το γεγονός ότι είναι χωρίς δουλειά αυτή τη στιγμή, τόνισε ότι περιμένει να δει αν θα πληρωθούν στις 7 Νοεμβρίου όπως τους έχει υποσχεθεί, για να αποφασίσει πως θα κινηθεί.

«Ήταν τραγικο. τωρα ξαφνικά πρέπει να ψάχνεις να βρεις δουλειά. Περιμένω να πληρωθούμε στις 7 του μήνα, μας είπαν ότι υπάρχουν αποθέμετα. Αν δεν πληρώσουν, θα πάω σε καταγγελία σύμβασης» είπε.





