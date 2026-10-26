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Η διοίκηση της εταιρείας παρακολουθούσε συστηματικά τη δραστηριότητα των καταστημάτων μέσω αρχείων Excel και τηλεφωνικών επικοινωνιών, επιβάλλοντας κυρώσεις σε όσα υποκαταστήματα δεν συμμορφώνονταν με τους στόχους αδήλωτων εσόδων.

Η ηγετική ομάδα της επιχείρησης κατηύθυνε παραγγελίες delivery σε συγκεκριμένα καταστήματα που ακολουθούσαν τις παράνομες οδηγίες, ενώ είχε καθιερώσει ειδικό κώδικα επικοινωνίας για τη διαχείριση των χρημάτων.

Στην υπόθεση φέρονται να εμπλέκονται 132 υποκαταστήματα, με τις αρχές να εστιάζουν σε επτά συγκεκριμένα καταστήματα που φέρεται να απέδιδαν σημαντικό μέρος του αδήλωτου τζίρου.

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Νέα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας για την υπόθεση φοροδιαφυγής που αφορά την Pizza Fan, καθώς η διοίκηση φέρεται, σύμφωνα με τα στοιχεία, να είχε επικεντρωθεί στην αύξηση των αδήλωτων εσόδων μέσω της πρακτικής του «κεράσματος».

Οι συνομιλίες που καταγράφηκαν μεταξύ του ιδιοκτήτη και συνεργατών του αποτυπώνουν, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, έναν καθημερινό έλεγχο της δραστηριότητας των καταστημάτων. Με τηλεφωνικές επικοινωνίες και αρχεία Excel που περιείχαν στοιχεία για τα «μαύρα» χρήματα, φέρονται να παρακολουθούσαν ποια υποκαταστήματα ακολουθούσαν τις οδηγίες και ποια αποκλίνουν, με τα δεύτερα να αντιμετωπίζουν κυρώσεις.

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Σύμφωνα με το περιεχόμενο των διαλόγων, η συνέπεια στις συγκεκριμένες πρακτικές συνδεόταν ακόμη και με τη διαχείριση των παραγγελιών delivery. Όσα καταστήματα δεν συγκέντρωναν τα επιθυμητά ποσά από τα «κεράσματα» φέρονται να κινδύνευαν να χάσουν παραγγελίες, οι οποίες θα κατευθύνονταν σε άλλα υποκαταστήματα που συμμορφώνονταν με τις απαιτήσεις. Έτσι, για παράδειγμα, μια παραγγελία από πελάτη στη Νέα Σμύρνη δεν θα κατέληγε απαραίτητα στο τοπικό κατάστημα, αλλά σε άλλο υποκατάστημα, με στόχο την ενίσχυση του τζίρου του και των αδήλωτων εσόδων του.

Επιχειρησιακός διευθυντής: Η Λάρισα χρησιμοποιεί μόνο 1,2%.



Αρχηγός: Δεν έχει πάρει χαμπάρι ρε.



Διαχειριστής «κεράσματος»: Ναι η Λάρισα μόνο 1,2%.



Επιχειρησιακός διευθυντής: Υπάρχουν τέτοια άλλα μαγαζιά που έχουν τόσο πολύ κάτω από 5%;



Διαχειριστής «κεράσματος»: Ο Γέρακας έχει 6,6%.



Όποτε διαπίστωναν ότι κάποιο κατάστημα είχε τη δυνατότητα να αυξήσει τα «κεράσματα», αλλά δεν το έκανε, η δυσαρέσκεια της διοίκησης γινόταν εμφανής. Το μήνυμα, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, ήταν σαφές: όσοι δίσταζαν να παρανομήσουν θα αντιμετώπιζαν συνέπειες.

Διαχειριστής «κεράσματος»: Πάμε να δούμε Νέα Μάκρη; Τρέχει με 14,3%. Και έχει περίπου 6.400 που είναι ακόμα 7,37%.



Αρχηγός: Θα με τρελάνεις ότι είναι νορμάλ αυτό; Δηλαδή μέσα στο μαγαζί της κοιμάται αυτή. Καλά, δεν καταλαβαίνουν πόσο περιθώριο έχουν; Ή φοβούνται; Τι φοβούνται;



Χαρακτηριστική ήταν και η αντιμετώπιση προβλημάτων που απαιτούσαν την παρέμβαση των κεντρικών γραφείων. Εάν το κατάστημα είχε εκκρεμότητες ακόμη και για μικρά ποσά από τα «κεράσματα», η προβλεπόμενη διαδικασία ήταν να τακτοποιήσει πρώτα τις οφειλές του και στη συνέχεια να λάβει βοήθεια για την επίλυση του ζητήματος.

Λογιστής: Να κάνω μια γρήγορη ερώτηση; Μου είπες να πάρω τον Λ… τηλέφωνο για το μπάνιο. Ο επιθεωρητής μου λέει ότι εδώ ο Λ… μας χρωστάει όμως κεράσματα 300 ευρώ.



Υπαρχηγός: Άμα είναι κάνε αυτό που καταλαβαίνεις.



Λογιστής: Εντάξει, φιλιά.



Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκονται επτά καταστήματα της Pizza Fan, τα οποία φέρονται να αναλάμβαναν την εκτέλεση παραγγελιών delivery όταν άλλα τοπικά υποκαταστήματα δεν συμμορφώνονταν με το σύστημα των «κερασμάτων». Την ίδια στιγμή, στη μητρική εταιρεία της αλυσίδας εντοπίστηκαν περίπου 5.000 αρχεία Excel αποθηκευμένα σε USB, στα οποία, όπως προέκυψε, καταγράφονταν τα «μαύρα» χρήματα που αντιστοιχούσαν σε κάθε κατάστημα.

Τα επτά υποκαταστήματα φέρονται να βρίσκονταν υπό τον πλήρη έλεγχο της ηγετικής ομάδας της επιχείρησης, με επικεφαλής τον ιδιοκτήτη. Πέρα από αυτά, στη δικογραφία αναφέρονται ακόμη 13 καταστήματα, ενώ συνολικά 132 υποκαταστήματα που λειτουργούσαν με τη μέθοδο του franchise φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση. Το δίκτυο της αλυσίδας αριθμεί συνολικά 152 καταστήματα.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στα επτά καταστήματα που βρίσκονται στο Μαρούσι, την Αγία Παρασκευή, τον Ζωγράφου, τον Υμηττό και τη Θεσσαλονίκη, καθώς φέρεται να προερχόταν από αυτά σημαντικό μέρος του αδήλωτου τζίρου.

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Προκειμένου να διασφαλίσουν τη συνεχή εισροή χρημάτων, φέρονται να είχαν καθιερώσει έναν κώδικα επικοινωνίας. Η λέξη «Εκτός», όπως και η αναφορά στο όνομα του υπαρχηγού, παρέπεμπε σε μετρητά, ενώ ο όρος «ροή» αφορούσε τα χρήματα που κατέληγαν σε τραπεζικούς λογαριασμούς.

Ο έλεγχος γινόταν ξεχωριστά για κάθε υποκατάστημα, με ιδιαίτερη σχολαστικότητα. Παράλληλα, οι κατάλογοι με τις οικονομικές εκκρεμότητες περιλάμβαναν λεπτομερή καταγραφή των οφειλών, μέχρι και την τελευταία λεπτομέρεια.

Επιθεωρητής 1: Πες μου τώρα, Ηράκλειο τι χρωστάει «εκτός» και πόσους μήνες.



Επιθεωρητής 2: Σίγουρα Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο αλλά κάτσε να δω αν έχουμε και Φεβρουάριο ή τον είχαν φέρει.



Επιθεωρητής 1: Φεβρουάριο δεν πρέπει να έχεις, τον έχουνε δώσει.



Επιθεωρητής 2: Κι όμως έχει και Φεβρουάριο.



Επιθεωρητής 1: Πάμε τώρα (όνομα υπαρχηγού).



Επιθεωρητής 2: (Όνομα υπαρχηγού) είναι 1.595. Το επόμενο είναι 1.173, το επόμενο 1.418, το επόμενο 1.497 και το τελευταίο που βγήκε είναι 1.710.

Για την απρόσκοπτη λειτουργία του συστήματος «κεράσματος», η ηγετική ομάδα φέρεται να είχε οργανώσει ειδικό τεχνικό επιτελείο, το οποίο αναλάμβανε να διευθετεί άμεσα κάθε πρόβλημα που προέκυπτε. Στόχος, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, ήταν να μη χάνεται ούτε ένα ευρώ.

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Διαχειριστής: Υπάρχει περίπτωση να γνωρίζετε γιατί η Χαλκίδα δεν έχει κεράσματα; Δεν μπορεί να κάνει κεράσματα, υπάρχει κάποιος λόγος;



Επιχειρησιακός διευθυντής: Γιατί το έχει κλείσει προφανώς.



Διαχειριστής: Ναι, αλλά μου λέει ότι εδώ και 4 μήνες ότι δεν μπορεί να το κάνει.



Επιχειρησιακός διευθυντής: Να πάρουμε τηλέφωνο στους ΙΤ να ανοίξουν τα κεράσματα. (…) Για να έχει συμβεί όμως αυτό, πρέπει να το είχαν ζητήσει οι ίδιες.



Διαχειριστής: Το είχαν, μου είπαν ότι πριν 3 – 4 μήνες το είχαν ζητήσει γιατί είχε πάει η Εφορία.