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Οι διώξεις περιλαμβάνουν κατηγορίες για εγκληματική οργάνωση, φοροδιαφυγή, μη απόδοση ΦΠΑ και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Πέντε κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, ενώ ο ιδιοκτήτης αναμένεται να αρνηθεί τις κατηγορίες και να δικαιολογήσει το εντοπισθέν χρηματικό ποσό.

Οι αρχές εξετάζουν ειδικό λογισμικό απόκρυψης συναλλαγών και ερευνούν πιθανή διαρροή πληροφοριών από υπαλλήλους προς τους εμπλεκόμενους στην υπόθεση.

Η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος δέσμευσε περιουσιακά στοιχεία των κατηγορουμένων, εξαιρώντας τους λογαριασμούς μισθοδοσίας για την προστασία των εργαζομένων της επιχείρησης.

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Σήμερα αναμένεται να βρεθούν ενώπιον του ανακριτή ο ιδιοκτήτης της αλυσίδας Pizza Fan, ένας στενός συνεργάτης του Δημήτρης Ηλιόπουλος, καθώς και οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι στην υπόθεση που αφορά καταγγελλόμενη εκτεταμένη φοροδιαφυγή, με τη δικογραφία να περιλαμβάνει συνολικά 126 πρόσωπα.

Σε βάρος των εμπλεκομένων έχουν ασκηθεί, κατά περίπτωση, κακουργηματικές διώξεις για συγκρότηση, ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, φοροδιαφυγή μέσω μη απόδοσης ΦΠΑ και υποβολής ανακριβών δηλώσεων εισοδήματος, συνέργεια στις συγκεκριμένες πράξεις, καθώς και ιδιαίτερα διακεκριμένη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

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Για πέντε από τους κατηγορουμένους που απολογήθηκαν το βράδυ της Δευτέρας (26/10), ανακριτής και εισαγγελέας έκριναν ότι πρέπει να αφεθούν ελεύθεροι με ,κατά περίπτωση, περιοριστικό όρο την υποχρεωτική εμφάνιση σε Αστυνομικό Τμήμα και επιβολή χρηματικής εγγύησης 5000 ευρώ.

Πρόκειται για τρεις λογιστές, έναν προγραμματιστή και έναν επιχειρηματία που διατηρεί κατάστημα franchise της αλυσίδας στη Νέα Ιωνία.

Τι αναμένεται να υποστηρίξει ο ιδιοκτήτης της αλυσίδας

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά από την πλευρά της υπεράσπισης, ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης αναμένεται να αμφισβητήσει τις κατηγορίες που του αποδίδονται, δηλώνοντας παράλληλα πρόθυμος να προχωρήσει στις απαιτούμενες τροποποιητικές φορολογικές δηλώσεις, εφόσον προκύψουν σχετικές υποχρεώσεις από τον έλεγχο.

Όπως έχει αναφέρει ο συνήγορός του, Μιχάλης Μαρκουλάκος, στόχος είναι να προσδιοριστεί ο φόρος που αναλογεί τόσο στην κεντρική εταιρεία όσο και στα καταστήματα franchise, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι φορολογικές εκκρεμότητες και να αποκατασταθεί η ομαλότητα στη λειτουργία της επιχείρησης.

Αναφορικά με το ποσό του ενός εκατομμυρίου ευρώ σε μετρητά που, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα για την υπόθεση, εντοπίστηκε σε κρύπτη στην κατοικία του, ο επιχειρηματίας αναμένεται να υποστηρίξει ότι προέρχεται από την πολυετή επιχειρηματική του δραστηριότητα και ότι μπορεί να δικαιολογηθεί από τα οικονομικά στοιχεία της επιχείρησης.

Παράλληλα, αναμένεται να αρνηθεί τις κατηγορίες περί εκβιασμού, καθώς και τους ισχυρισμούς που περιλαμβάνονται στη δικογραφία σχετικά με συστηματική παράδοση χρημάτων από διαχειριστές καταστημάτων franchise. Σύμφωνα με την εκδοχή της υπεράσπισης, οι συναντήσεις με τους καταστηματάρχες αφορούσαν επιχειρηματικούς στόχους και την πορεία της αλυσίδας.

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Έρευνα για το λογισμικό και πιθανή διαρροή πληροφοριών

Την ίδια ώρα, οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται σε πολλαπλά επίπεδα, με το ειδικό λογισμικό που φέρεται να χρησιμοποιούνταν για την απόκρυψη συναλλαγών να βρίσκεται στο επίκεντρο των εργαστηριακών εξετάσεων.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες για την πορεία της έρευνας, στα εγκληματολογικά εργαστήρια εξετάζονται στοιχεία που θα μπορούσαν να αποκαλύψουν τον τρόπο λειτουργίας του συστήματος, μεταξύ των οποίων ο πηγαίος κώδικας, κρυφά αρχεία και διπλές εγγραφές εσόδων. Οι αρχές επιχειρούν να προσδιορίσουν τον αριθμό των συναλλαγών που ενδεχομένως αποκρύφθηκαν, αλλά και να διαπιστώσουν αν το συγκεκριμένο λογισμικό χρησιμοποιήθηκε και σε άλλες επιχειρήσεις εστίασης.

Παράλληλα, η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της ΑΑΔΕ έχει ζητήσει στοιχεία από την Ελληνική Αστυνομία, προκειμένου να διερευνηθεί ενδεχόμενη εμπλοκή υπαλλήλων σε πράξεις χρηματισμού ή διαρροής πληροφοριών προς πρόσωπα που ερευνώνται.

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Στο πλαίσιο της δικογραφίας φέρεται να περιλαμβάνεται καταγεγραμμένη τηλεφωνική συνομιλία, στην οποία γίνεται αναφορά σε πληροφορίες που είχαν φτάσει στην επιχείρηση σχετικά με καταγγελίες προς την ΑΑΔΕ και προγραμματισμένους ελέγχους.

Στο επίκεντρο και τα καταστήματα franchise

Οι ερευνητές επιχειρούν επίσης να χαρτογραφήσουν τη λειτουργία των καταστημάτων franchise και να εξακριβώσουν τον ρόλο κάθε εμπλεκομένου στη διαχείριση των οικονομικών στοιχείων. Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στην πρόσβαση στο επίμαχο σύστημα κατά την περίοδο από το 2016 έως το 2026, καθώς και στον τρόπο με τον οποίο καταγράφονταν οι συναλλαγές.

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, πρόσωπα από διαφορετικές επαγγελματικές κατηγορίες, μεταξύ των οποίων διαχειριστές καταστημάτων, λογιστές και τεχνικοί. Η έκταση της υπόθεσης και ο μεγάλος αριθμός των κατηγορουμένων καθιστούν αναγκαία την περαιτέρω διερεύνηση των επιμέρους ρόλων και ευθυνών.

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Δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία – Η αγωνία των εργαζομένων

Στο μεταξύ, η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος έχει προχωρήσει στη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων των προσώπων που εμπλέκονται στην υπόθεση, συμπεριλαμβανομένων τραπεζικών λογαριασμών και θυρίδων, με σκοπό να αποτραπεί η μεταβίβαση ή η διάθεση περιουσίας κατά τη διάρκεια της έρευνας. Από το μέτρο εξαιρούνται οι λογαριασμοί μισθοδοσίας, ώστε να προστατευθούν οι απαιτήσεις των εργαζομένων.

Η εξέλιξη της υπόθεσης προκαλεί παράλληλα έντονη ανησυχία στους περίπου 2.500 εργαζομένους της αλυσίδας, οι οποίοι αγωνιούν για την καταβολή των μισθών τους και τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας τους μετά το κλείσιμο των καταστημάτων. Τη Δευτέρα, εργαζόμενοι και σωματεία πραγματοποίησαν συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από τα κεντρικά γραφεία, ζητώντας εγγυήσεις για την προστασία των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων τους.

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