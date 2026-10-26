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Ελεύθεροι με όρους αφέθηκαν οι πέντε πρώτοι από τους κατηγορουμένους στην υπόθεση της Pizza Fan, που οδηγήθηκαν το πρωί στα δικαστήρια για τις απολογίες τους.

Ενώπιον του Ανακριτή οδηγήθηκε η πρώτη ομάδα, δέκα κατηγορουμένων από τους 23 που καλούνται να απολογηθούν για το φερόμενο κύκλωμα μεγάλης φοροδιαφυγής από την αλυσίδα pizza fan, για βαριές κατηγορίες.

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Για πέντε από τους κατηγορουμένους που απολογήθηκαν σήμερα, ανακριτής και εισαγγελέας έκριναν ότι πρέπει να αφεθούν ελεύθεροι με ,κατά περίπτωση, περιοριστικό όρο την υποχρεωτική εμφάνιση σε Αστυνομικό Τμήμα και επιβολή χρηματικής εγγύησης 5000 ευρώ.

Οι απολογίες των υπόλοιπων πέντε της πρώτης ομάδας, συνεχίζονται. Αύριο, ενώπιον του ανακριτή θα οδηγηθεί η δεύτερη ομάδα κατηγορουμένων, μεταξύ των οποίων και θεωρούμενος ως επικεφαλής της εγκληματικής ομάδας, ιδιοκτήτης της επιχείρησης, καθώς και εκείνοι που κατά την δικογραφία, είχαν κεντρικό ρόλο στο πλευρό του.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ