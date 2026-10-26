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Ενώπιον του εισαγγελέα βρέθηκαν το βράδυ της Δευτέρας (26/10) οι 59 συλληφθέντες για την υπόθεση απάτης στην αλυσίδα φούρνων «Χωριάτικο».

Σε βάρος τους ασκήθηκαν διώξεις για σωρεία κακουργημάτων όπως η διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, φοροδιαφυγή αλλά και μαστροπεία.

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Αναλυτικά η ποινική δίωξη αφορά κατά περίπτωση τα εξής αδικήματα: Συγκρότηση διεύθυνση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, απάτη στρεφόμενη κατά του ελληνικού δημοσίου και κατά νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου άνω των 120 χιλιάδων ευρώ, φοροδιαφυγή άνω των 150 χιλιάδων ευρώ με υποβολή ανακριβούς δήλωσης και με μη απόδοση ΦΠΑ, συνέργεια στη φοροδιαφυγή, πλαστογραφία άνω των 120 χιλιάδων ευρώ, μαστροπεία από κοινού και κατ’ εξακολούθηση, ληστεία από κοινού, παραβίαση περιορισμών διαμονής κατ’ εξακολούθηση, διακεκριμένη περίπτωση ξεπλύματος μαύρου χρήματος.

Παράλληλα διώκονται κατά περίπτωση και για τα πλημμελήματα της μη έγκαιρης απόδοσης εργοδοτικών και εργατικών εισφορών και της απάτης από κοινού.

Η δικογραφία ανατέθηκε σε ανακριτή με δύο επίκουρους ανακριτές λόγω πλήθους κατηγορουμένων.



Oι συλληφθέντες λίγο μετά τις 7 το βράδυ της Δευτέρας (26/10) οδηγήθηκαν από τη ΓΑΔΑ στα Δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων προκειμένου να βρεθούνε ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα.

Νωρίτερα σήμερα όπως έγινε γνωστό στο πλαίσιο της έρευνας για την τεράστια φορολογική απάτη των 100 εκατομμυρίων ευρώ συνελήφθη και πρώην συνδικαλιστικό στέλεχος της ΓΕΝΟΠ.

Ο συλληφθείς φέρεται, σύμφωνα με πληροφορίες, να είχε στενή συνεργασία με τον επιχειρηματία που βρίσκεται στο επίκεντρο της υπόθεσης και να λειτουργούσε ως ενδιάμεσος με πρόσωπα που εμφανίζονταν ως διαχειριστές εταιρειών του δικτύου.

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Δέσμευση περιουσίας των εμπλεκομένων

Με τη δέσμευση του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων των κατηγορουμένων η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος προχωρά στις προβλεπόμενες ενέργειες υπό τον πρόεδρό της, επίτιμο αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπο Βουρλιώτη.

Η εντολή αφορά όλους τους εμπλεκόμενους και περιλαμβάνει τραπεζικούς λογαριασμούς, θυρίδες και κάθε άλλο περιουσιακό στοιχείο τους.

Την ίδια ώρα, η Αρχή έχει μεριμνήσει ώστε τα μέτρα να μην επηρεάσουν τη μισθοδοσία του προσωπικού. Για τον λόγο αυτό, οι λογαριασμοί που χρησιμοποιούνται για την καταβολή των μισθών εξαιρούνται ρητά από τη δέσμευση, προκειμένου να διασφαλιστούν οι αποδοχές των εργαζομένων.

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Πηγή: dikastiko.gr