Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Επιχειρηματίας του κλάδου της καφεστίασης εκδηλώνει ενδιαφέρον για την εξαγορά της αλυσίδας Pizza Fan, επιδιώκοντας την άμεση έναρξη των διαδικασιών μεταβίβασης.

Η παρατεταμένη διακοπή λειτουργίας της αλυσίδας προκαλεί απαξίωση της επιχείρησης και αυξάνει σημαντικά το κόστος επανεκκίνησης λόγω των ευπαθών πρώτων υλών.

Η μεταβίβαση κρίνεται εφικτή παρά τη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων του ιδιοκτήτη, καθώς η διάσωση των 2.500 θέσεων εργασίας αποτελεί βασικό νομικό επιχείρημα.

Σε περίπτωση αλλαγής ιδιοκτησίας, το δίκτυο των 109 καταστημάτων αναμένεται να διατηρήσει το υφιστάμενο σήμα του λόγω της αναγνωρισιμότητάς του στην αγορά.

Οι υπόλοιπες μεγάλες αλυσίδες του κλάδου συγκεντρώνουν περιορισμένες πιθανότητες να αναλάβουν τη λειτουργία της Pizza Fan λόγω διαφορετικής επιχειρηματικής φιλοσοφίας και μεγέθους.

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Γνωστός επιχειρηματίας που δραστηριοποιείται στον κλάδο της καφεστίασης με αλυσίδα καφέ και γλυκών και αλμυρών σνακ φαίνεται να ενδιαφέρετεαι για την απόκτηση της αλυσίδας Pizza Fan. Μάλιστα φαίνται να βρίσκεται ήδη σε συζητήσεις τονίζοντας ωστόσο στους συνομιλητές να γίνουν οι επαραίτητες ενέργειας το συντομότερο δυνατό.

Σύμφωνα με την Καθημερινή εκτιμά ότι όσο διάστημα παραμένει κλειστή η αλυσίδα, απαξιώνεται και μένει περισσότερος χώρος στους ανταγωνιστές ενώ παράλληλα αυξάνεται το κόστος επανεκκίνησης, διότι μεγάλο μέρος των πρώτων υλών που είναι ευπαθείς θα πρέπει να πεταχθούν και να αγοραστούν νέες ποσότητες. Παράλληλα βέβαι υπάρχει το κρίσιμο ζήτημε της διάωσης των 2.500 θέσεων εργασίας.

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Σε περίπτωση, πάντως, που προχωρήσουν οι διαδικασίες και η Pizza Fan αλλάξει χέρια, είναι πολύ πιθανό να παραμείνει το δίκτυο σε λειτουργία υπό το ίδιο σήμα. «Η εταιρεία δεν δηλητηρίασε κανέναν με τα προϊόντα της. Πρόκειται για επιχείρηση στρατηγικά τοποθετημένη στην αγορά, με πολύ αναγνωρίσιμο σήμα και με φανατικό κοινό», επισήμανε στην «Καθημερινή» επιχειρηματίας του κλάδου. Υπενθυμίζεται ότι η αλυσίδα διαθέτει 109 καταστήματα εκ των οποίων τα 20 είναι εταιρικά, ενώ τα υπόλοιπα λειτουργούν με το σύστημα της δικαιόχρησης (franchising). Εχει δικό της σύστημα παραγγελιοληψίας και διανομής και όλα τα καταστήματα λειτουργούν χωρίς σάλα εστίασης, παρέχοντας τα γεύματα είτε με τη μορφή της παραλαβής από το κατάστημα (take away) είτε με τη μορφή της παράδοσης στο σπίτι (delivery).

Η δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων του ιδιοκτήτη της εταιρείας, κίνηση στην οποία προχώρησαν χθες οι αρμόδιες αρχές, δεν επηρεάζει τη μεταβίβασή της σε νέο ιδιοκτήτη, καθώς, όπως τόνισαν εξειδικευμένοι νομικοί στην «Καθημερινή», αυτή μπορεί να αρθεί. Αυτό γίνεται με κατάθεση αίτησης για την άρση ή τροποποίηση της δέσμευσης από τον σημερινό ιδιοκτήτη, η οποία εξετάζεται από το δικαστικό συμβούλιο, ενώ θεωρείται ιδιαιτέρως σημαντικό το επιχείρημα της διάσωσης των θέσεων εργασίας, οι οποίες εν προκειμένω υπολογίζονται σε 2.500 συνολικά. Βεβαίως και σε αυτή την περίπτωση μπορεί να υπάρξει εμπλοκή, εάν για παράδειγμα η επιχείρηση θεωρηθεί από τις δικαστικές αρχές ότι είναι προϊόν εγκληματικών ενεργειών.

H διεκδίκηση της Pizza Fan από τις άλλες δύο μεγάλες αλυσίδες εστίασης που συμπληρώνουν την πρώτη τριάδα, ήτοι την Domino’s και την L’ Artigiano, δεν συγκεντρώνει μεγάλες πιθανότητες. Η Daufood Greece η οποία αποτελεί τον master franchisee της Domino’s Pizza στην Ελλάδα στηρίζεται μεν αποκλειστικά στο μοντέλο του take away και του delivery, όπως και η Pizza Fan, αλλά έχει διαφορετική φιλοσοφία. Δραστηριοποιείται στην πιο premium πίτσα η οποία διατίθεται σε υψηλότερες τιμές σε σύγκριση με την Pizza Fan. Και αυτή πάντως έχει δημιουργήσει υπηρεσία για πάρτι, ενώ μόλις το 2022 ξεκίνησε τη συνεργασία με τις πλατφόρμες (efood, wolt κ.λπ.), καθώς μέχρι τότε λειτουργούσε μέσα από το δικό της σύστημα παραγγελιοληψίας και διανομής. Η Daufood διαθέτει 53 καταστήματα στην Ελλάδα, εκ των οποίων τα 22 είναι εταιρικά. Ο κύκλος εργασιών της, σύμφωνα με τον τελευταίο δημοσιευμένο στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) ισολογισμό, διαμορφώθηκε το 2024 σε 28,45 εκατ. ευρώ έναντι 26,41 εκατ. ευρώ το 2023.

Ακόμη λιγότερες πιθανότητες συγκεντρώνει η διεκδίκηση της Pizza Fan από τον τρίτο «παίκτη», την L’ Artigiano. Σε αντίθεση με τις άλλες δύο, η εταιρεία βασίζεται κυρίως στα εταιρικά καταστήματα (15 από τα 23 καταστήματά της είναι εταιρικά), ενώ ο τζίρος της είναι αρκετά χαμηλότερος, 4,02 εκατ. ευρώ το 2025 από 4,11 εκατ. ευρώ το 2024 και με κέρδη προ φόρων στα 0,46 εκατ. ευρώ.

Πέρα από τις τρεις μεγάλες αλυσίδες σημαντική παρουσία στην κατηγορία έχει και η La Pasteria, η οποία σε λίγο θα περάσει στην κατοχή της Recipe Unlimited, συμφερόντων Fairfax, αποτελώντας μέχρι τώρα ένα από τα σήματα του κλάδου εστίασης της Vivartia. Βεβαίως, η La Pasteria που αριθμεί 14 καταστήματα διαφοροποιείται σημαντικά, καθώς αποτελεί στην πραγματικότητα αλυσίδα εστίασης στην κατηγορία της ιταλικής κουζίνας και τα καταστήματά της διαθέτουν σάλα.

Υπό αυτή την έννοια, μαζί με κάποιες άλλες συνοικιακές επιχειρήσεις, αποτελούν ουσιαστικά τους μοναδικούς «απογόνους» της πιτσαρίας υπό την έννοια του εστιατορίου με σάλα καθήμενων. Αξίζει να σημειωθεί ότι η πρώτη πιτσαρία της Αθήνας άνοιξε το 1970 και ήταν η Porto Fino στην Αγία Παρασκευή, δημιούργημα δύο αδελφών που, αφού μετανάστευσαν στον Καναδά για να εργαστούν, επέστρεψαν στην Ελλάδα και άνοιξαν το κατάστημα. Αρκετές, άλλωστε, από τις συνοικιακές επιχειρήσεις που έχουν απομείνει στη χώρα είναι δημιούργημα Ελλήνων μεταναστών.