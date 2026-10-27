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Έξι από τους κατηγορούμενους αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και την καταβολή εγγυοδοσίας ύψους 6.000 ευρώ για τον καθένα.

Ο ιδιοκτήτης αρνήθηκε την κατηγορία της εγκληματικής οργάνωσης, υποστηρίζοντας ότι οι πράξεις που του αποδίδονται αφορούν αποκλειστικά φορολογικά αδικήματα.

Ο φερόμενος ως υπαρχηγός δήλωσε ότι γνώριζε για την πρακτική του κεράσματος αλλά είχε εκφράσει την αντίθεσή του σε αυτή.

Οι δικαστικές απολογίες συνεχίζονται για τους υπόλοιπους πέντε εμπλεκόμενους στην υπόθεση, καθώς η σχετική διαδικασία βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.

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Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο ιδιοκτήτης της Pizza Fan Κωνστανίνος Αντάρας, ενώ σε κατ’ οίκον περιορισμό με ηλεκτρονική επιτήρηση τέθηκε ο υπαρχηγός, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ.

Παράλληλα, έξι από τους κατηγορούμενους αφέθηκαν ελεύθεροι. Κατά περίπτωση, τους επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι, ενώ ορίστηκε και εγγυοδοσία ύψους 6.000 ευρώ.

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Η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη, καθώς συνεχίζονται οι απολογίες για τους υπόλοιπους πέντε εμπλεκόμενους.

Ο ιδιοκτήτης άνοιξε τον κύκλο των σημερινών απολογιών αρνούμενος την κατηγορία της εγκληματικής οργάνωσης και υποστηρίζοντας ότι οι πράξεις που του αποδίδονται αφορούν φορολογικά αδικήματα.

«Αρνούμαι την κατηγορία. Όλες οι πράξεις αφορούν σε φορολογικά αδικήματα και σε καμία περίπτωση σε εγκληματική οργάνωση», ανέφερε, δηλώνοντας παράλληλα ότι, δήλωσε την συναίνεση του για την απόδοση των κατασχεμένων και δεσμευμένων χρημάτων για την άμεση ικανοποίηση των φορολογικών απαιτήσεων του δημοσίου, χωρίς την αναμονή αμετάκλητης δικαστικής απόφασης.

Επιχειρώντας να αντικρούσει τον χαρακτηρισμό της εγκληματικής οργάνωσης, επικαλέστηκε το μέγεθος της επιχείρησης, τις θέσεις εργασίας που προσφέρει και τα ποσά που καταβάλλει σε μισθούς και φόρους.

«Είναι άδικο να χαρακτηρίζεται εγκληματική οργάνωση μια ομάδα ανθρώπων που έχουν δημιουργήσει μία επιτυχημένη επιχείρηση, η οποία προσφέρει δουλειά σε πάνω από 2.500 ανθρώπους, καταβάλλει ετησίως 36 εκατ. σε μισθοδοσίες, πληρώνει σε ΦΠΑ και φόρους 15 εκατομμύρια, ενώ δεκάδες εκατομμύρια πηγαίνουν σε προμηθευτές», υποστήριξε.

Στο ζήτημα του «κεράσματος», ο ιδιοκτήτης παραδέχθηκε ότι γνώριζε πως γινόταν παράνομη χρήση από καταστηματάρχες. Ωστόσο, υποστήριξε ότι το κοινό κέντρο παραγγελιών επέτρεπε τον έλεγχο των εσόδων τους, καθώς το ποσοστό που εισέπραττε η εταιρεία εξαρτιόταν από όσα δήλωνε κάθε κατάστημα, μεταφέροντας ουσιαστικά στους καταστηματάρχες την ευθύνη για τη συγκεκριμένη πρακτική.

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Η διαφοροποίηση του φερόμενου ως υπαρχηγού

Ακολούθησε η απολογία του φερόμενου ως υπαρχηγού, ο οποίος έδωσε τη δική του εκδοχή για το «κέρασμα», δηλώνοντας ότι γνώριζε τη διαδικασία, αλλά είχε εκφράσει την αντίθεσή του.

«Είχα σχετική εικόνα για τη διαδικασία του κεράσματος, ήμουν αντίθετος και το είχα δηλώσει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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