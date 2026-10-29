Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο υφυπουργός Εργασίας Κώστας Καραγκούνης απέδωσε τις αποκαλύψεις για φοροδιαφυγή μεγάλων επιχειρήσεων στη συντονισμένη δράση των ελεγκτικών αρχών και όχι σε προεκλογικές σκοπιμότητες.

Οι συμβάσεις των εργαζομένων στις ελεγχόμενες εταιρείες παραμένουν ενεργές, με το κράτος να εγγυάται τη στήριξή τους σε περίπτωση απόλυσης ή διακοπής λειτουργίας.

Το νέο νομοσχέδιο ενσωματώνει ευρωπαϊκή οδηγία για τις ψηφιακές πλατφόρμες, θεσπίζοντας την ανθρώπινη εποπτεία στις αποφάσεις που λαμβάνονται από αλγόριθμους.

Η νομοθετική αυτή παρέμβαση αποτελεί το πρώτο πλαίσιο για την Τεχνητή Νοημοσύνη στην εργασία, στοχεύοντας στην προστασία των εργαζομένων από τον ψηφιακό έλεγχο.

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Ο Αντώνης Φουρλής υποδέχεται στο στούντιο της HuffPost τον υφυπουργό Εργασίας Κώστα Καραγκούνη, λίγες ώρες μετά την κατάθεση στη Βουλή του νομοσχεδίου για τους εργαζόμενους στις ψηφιακές πλατφόρμες. Η συνέντευξη αρχίζει με τις αποκαλύψει για τις δύο μεγάλες επιχειρήσεις (Pizza Fan και Χωριάτικο) που βρίσκονται στο «μάτι του κυκλώνα» για εκτεταμένη φοροδιαφυγή, με χιλιάδες εργαζόμενους να ξυπνούν αυτό το πρωί χωρίς να ξέρουν τι τους περιμένει…

Δείτε εδώ την συνέντευξη του Κώστα Καραγκούνη στον Αντώνη Φουρλή

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Διαφθορά και φοροδιαφυγή από μεγάλες επιχειρήσεις: Γιατί αποκαλύπτονται όλα τώρα;

Ο Αντώνης Φουρλής θέτει ένα ερώτημα που θέτει εμμέσς πλην σαφώς η αντιπολίτευση: τι κοινό έχουν οι υποθέσεις της Pizza Fan και του Χωριάτικου και γιατί έρχονται στο φως αυτή τη χρονική στιγμή, παραμονές εκλογών;

Ο Κώστας Καραγκούνης απαντά υπενθυμίζοντας ότι η επιτυχία εν προκειμένω ανήκει στο «ελληνικό FBI» και στις ελεγκτικές αρχές. Εκείνες, όπως λέει, δουλεύουν συντονισμένα τα τελευταία χρόνια και έχουν εξαρθρώσει εκατοντάδες εγκληματικές οργανώσεις, με χιλιάδες υποθέσεις να καταλήγουν στα δικαστήρια.

Όταν ο δημοσιογράφος θέτει το ερώτημα που διατυπώνει η αντιπολίτευση, αν τα «θυμήθηκε» η κυβέρνηση λίγους μήνες πριν από τις εκλογές, ο υφυπουργός Εργασίας απαντά ευθέως: Δεν πρόκειται για προεκλογική κίνηση, υποστηρίζει, αλλά για αποτέλεσμα μιας συντονισμένης προσπάθειας που κάνει πιο ορατή την παραβατικότητα. Δεν θέλει να ρίξει ευθύνες σε προηγούμενες κυβερνήσεις, προσθέτει, όμως, ότι τέτοιου είδους συντονισμός δεν υπήρχε στο παρελθόν. Και τονίζει ότι οι υποθέσεις βρίσκονται υπό έλεγχο και πόρισμα για κάθε μία από αυτές θα υπάρξει αργότερα.

Η αγωνία εργαζομένων που βρίσκονται «στον αέρα»

Η συζήτηση στρέφεται στους ανθρώπους που βρίσκονται πίσω από τις επιχειρήσεις (Pizza Fan και Χωριάτικο). Θα πληρωθούν και θα έχουν δουλειά αύριο; Ο Κώστας Καραγκούνης διαβεβαιώνει ότι το υπουργείο παρακολουθεί βήμα-βήμα την εξέλιξη.

Οι συμβάσεις παραμένουν ενεργές, εξηγεί, και ο εργοδότης οφείλει να καταβάλει τις νόμιμες αποδοχές. Αν υπάρξουν καταγγελίες συμβάσεων, το κράτος θα χορηγήσει επίδομα ανεργίας και κάθε άλλη στήριξη που απαιτηθεί. Για το ενδεχόμενο να αναλάβει άλλος επιχειρηματίας τις δραστηριότητες, ο υφυπουργός μιλά για υποθετικό σενάριο, που θα ήταν πάντως θετικό για τους εργαζομένους.

Εργαζόμενος σε μεταφορά delivery στην Αθήνα – (ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/ EUROKINISSI)

Ένας αλγόριθμος ως «προϊστάμενος» εργαζομένων σε ψηφιακές πλατφόρμες στην Ελλάδα;

Στο δεύτερο μέρος η συνέντευξη περνά στο νομοσχέδιο που κατατέθηκε σήμερα (29 Οκτωβρίου 2026), το οποίο ενσωματώνει στο ελληνικό δίκαιο την ευρωπαϊκή οδηγία για την εργασία μέσω ψηφιακών πλατφορμών. Ο Καραγκούνης το παρουσιάζει ως ουσιαστική παρέμβαση στο διευθυντικό δικαίωμα.

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O υφυπουργός Εργασίας κάνει λόγο για εργασία που συντονίζεται σε ψηφιακές πλατφόρμες μέσω αλγόριοθμου, χρησιμοποιώντας ως παράδειγμα τις γνωστές πλατφόρμες που αναλαμβάνουν την παράδοση φαγητού ή άλλων προϊόντων κατ’ οίκον (delivery): ο διανομέας ανοίγει το κινητό το πρωί και η εφαρμογή αποφασίζει διαδρομές, παραγγελίες και αμοιβές, ενώ ο λογαριασμός του μπορεί να «κλείσει» χωρίς να μάθει ποιος το αποφάσισε.

Ο υφυπουργός επιμένει στην αρχή της ανθρώπινης εποπτείας. Ειδικά όταν πρόκειται για λύση της εργασιακής σχέσης, υποστηρίζει, την απόφαση πρέπει να την παίρνει άνθρωπος και όχι μηχανή, ακόμη κι αν ο αλγόριθμος κρίνει έναν εργαζόμενο λιγότερο παραγωγικό σε μια δύσκολη μέρα. Επικαλείται τις αμερικανικές και κινεζικές πρακτικές, όπου ο έλεγχος είναι κατά την άποψή του «ασφυκτικός», και αντιπαραθέτει το ευρωπαϊκό μοντέλο, όπου βασίζεται πλέον και η ελληνική νομοθεσία. Σημειώνει επίσης τις προβλέψεις για δημιουργία νέων θέσεων εργασίας από την Τεχνητή Νοημοσύνη, τονίζοντας ότι κρίσιμο είναι το πώς θα τη χρησιμοποιήσουμε.

Η πρώτη νομοθετική κίνηση για την Τεχνητή Νοημοσύνη

Στο ερώτημα από τον Αντώνη Φουρλή, εάν πρόκειται για την πρώτη νομοθετική παρέμβαση που δημιουργεί πλαίσιο για την Τεχνητή Νοημοσύνη και αν η Ελλάδα κάνει την πρώτη κίνηση, ο Κώστας Καραγκούνης συμφωνεί ότι η συζήτηση είναι μεγάλη και ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη θα αλλάξει τα πάντα στις εργασιακές σχέσεις. Αναφέρει και την ενημέρωση χιλιάδων μαθητών για τα επαγγέλματα του μέλλοντος, σε συνεργασία με το υπουργείο Παιδείας, ως σχετική πρωτοβουλία σε ανάλογη κατεύθυνση με προσανατολισμό στο μέλλον.

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Ο υφυπουργός Εργασίας αναφέρεται και στα προεδρικά διατάγματα για τους καρκινογόνους και μεταλλαξιογόνους παράγοντες και για τον αμίαντο, με νέες μετρήσεις σε χώρους εργασίας που δρομολογούνται, ενώ η συνέντευξη κλείνει με ένα πολιτικό σχόλιο για τις εκλογές και την αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας.