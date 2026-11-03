Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Σε εξέλιξη βρίσκεται στο Υπουργείο Εργασίας τριμερής συνάντηση μεταξύ του υπουργείου, εκπροσώπων των εργαζομένων και της εργοδοσίας της Pizza Fan.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρίσκεται το ζήτημα που έχει ανακύψει με τους εργαζόμενους της εταιρείας, με τις δύο πλευρές να καταθέτουν τις θέσεις τους και να εξετάζονται τα περιθώρια εξεύρεσης λύσης.

Advertisement

Advertisement

Όπως αποκαλύπτει η ΕΡΤ, δώθηκαν διασφαλίσεις για την επόμενη μέρα ότι όλοι θα πληρωθούν για τον Οκτώβριο, ενώ όπως ειπώθηκε οι μισθοί θα καταβληθούν και για τον Νοέμβριο εφόσον υπάρχουν οι ενεργές συμβάσεις. Παράλληλα, η διοίκηση της εταιρίας δεσμεύτηκε ότι εφόσον η επίχειρηση επαναλειτουργήσει δεν θα υπάρξει πρόβλημα με τους εργαζόμενους καθώς όλοι θα έχουν δουλειά την επόμενη μέρα.

Οι εκπρόσωποι της εταιρείας έθεσαν αιτήματα σε ό, τι αφορά το φορολογικό, αλλά και στα θέματα των τραπεζικών λογαρισμών.

Νέα συνάντηση αναμένεται μεταξύ των εργαζομένων και της διοίκησης την επόμενη εβδομάδα.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στον τουρισμό/επισιτισμό κατέθεσε πρόταση στήριξης των εργαζομένων όχι μόνο της συγκεκριμένης εταιρείας, αλλά όλων των εργαζομένων που μπορεί να βρεθούν σε ανάλογη θέση.