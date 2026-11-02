Την καταβολή των μισθών και την ασφαλιστική κάλυψη 500 εργαζόμενων της Pizza Fan επιβεβαίωσε νωρίτερα στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, η υπουργός εργασίας Νίκη Κεραμέως.
« Η μισθοδοσία και οι ασφαλιστικές εισφορές άρχισαν τις προηγούμενες ημέρες να καταβάλλονται στους εργαζόμενους – ανέφερε η υπουργός- ενώ σήμερα ολοκληρώθηκε η καταβολή των μισθών Οκτωβρίου και στους εργαζόμενους της μητρικής εταιρίας. « Είμαστε σε επαφή με τους εργαζόμενους – συμπλήρωσε – καθώς προτεραιότητα μας είναι η προστασία τους και η διασφάλιση των θέσεων εργασίας . Δε μπορώ να προεξοφλήσω αν θα συνεχιστεί και στο μέλλον η καταβολή των μισθών στις αλυσίδες Pizza Fan και «Χωριάτικο» Αυτό εξαρτάται από τη διοίκηση των εταιριών. Πάντως δεν υπάρχει εντολή για αναστολή λειτουργίας των επιχειρήσεων.