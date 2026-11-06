Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, Χαράλαμπος Βουρλιώτης, διέταξε την αποδέσμευση δύο τραπεζικών λογαριασμών της εταιρείας Pizza Fan.

Η κίνηση αυτή στοχεύει στην κάλυψη των μισθοδοσιών και των οικονομικών υποχρεώσεων προς προμηθευτές, το Δημόσιο και ασφαλιστικά ταμεία.

Η απόφαση διευκολύνει την καταβολή δεδουλευμένων σε περισσότερους από 2.000 εργαζομένους που παρέμεναν απλήρωτοι μετά την προφυλάκιση του ιδιοκτήτη.

Η αποδέσμευση των χρημάτων δημιουργεί τις αναγκαίες προϋποθέσεις για την ομαλή επαναλειτουργία των καταστημάτων και την εξυπηρέτηση των συνεργατών της επιχείρησης.

Η δικαστική έρευνα για την υπόθεση παραμένει σε πλήρη εξέλιξη ενώπιον των αρμόδιων αρχών.

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Διάταξη του επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, Χαράλαμπου Βουρλιώτη, επιτρέπει την αποδέσμευση δύο τραπεζικών λογαριασμών, ώστε να καλυφθούν μισθοδοσίες και άλλες οικονομικές υποχρεώσεις της Pizza Fan. Περισσότεροι από 2.000 εργαζόμενοι παραμένουν απλήρωτοι μετά τις εξελίξεις στην υπόθεση του ιδιοκτήτη της αλυσίδας.

Τον δρόμο για την επαναλειτουργία των καταστημάτων της Pizza Fan ανοίγει διάταξη του προέδρου της Αρχής για την Καταπολέμηση του Ξεπλύματος Μαύρου Χρήματος, επίτιμου αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπου Βουρλιώτη.

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Η απόφαση αφορά την αποδέσμευση δύο τραπεζικών λογαριασμών, προκειμένου να καλυφθούν οικονομικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις της επιχείρησης. Η εξέλιξη θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για τους περισσότερους από 2.000 εργαζομένους της αλυσίδας, οι οποίοι παραμένουν απλήρωτοι μετά την αποκάλυψη της υπόθεσης και την προφυλάκιση του ιδιοκτήτη.

Παράλληλα, η αποδέσμευση των χρημάτων δημιουργεί προϋποθέσεις για τη συνέχιση της λειτουργίας των καταστημάτων και την εξυπηρέτηση του ευρύτερου κύκλου συνεργατών και συναλλασσομένων της εταιρείας.

Pizza FanQ Ποιες υποχρεώσεις θα καλυφθούν από τους αποδεσμευμένους λογαριασμούς

Με τη διάταξη του Χαράλαμπου Βουρλιώτη αποδεσμεύονται δύο λογαριασμοί, ώστε να ικανοποιηθούν απαιτήσεις εργαζομένων αλλά και άλλες οικονομικές υποχρεώσεις που είχαν δημιουργηθεί από τον προφυλακισμένο ιδιοκτήτη της αλυσίδας.

Ειδικότερα, πέρα από τους λογαριασμούς μισθοδοσίας, οι οποίοι είχαν εξαιρεθεί από την αρχή από τη δέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών, τα διαθέσιμα ποσά θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την πληρωμή:

Οφειλών προς προμηθευτές.

Εργοδοτικών εισφορών.

Δανειακών υποχρεώσεων.

Οφειλών προς το Δημόσιο.

Άλλων οικονομικών απαιτήσεων.

Η εξέλιξη αυτή εκτιμάται ότι μπορεί να δώσει οικονομική ανάσα στην επιχείρηση, στους εργαζομένους και στους συνεργάτες της, οι οποίοι περιμένουν την τακτοποίηση των εκκρεμοτήτων για να συνεχιστεί η δραστηριότητα των καταστημάτων.

Σε εξέλιξη η δικαστική έρευνα για την υπόθεση της Pizza Fan

Την ίδια ώρα, η ποινική διαδικασία για την υπόθεση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών αρχών.

Η αποδέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών αφορά την κάλυψη συγκεκριμένων οικονομικών υποχρεώσεων και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την αντιμετώπιση των άμεσων λειτουργικών προβλημάτων της αλυσίδας.