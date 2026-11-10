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Η πλειονότητα των καταστημάτων της αλυσίδας Pizza Fan αναμένεται να επαναλειτουργήσει άμεσα, καθώς αποδεσμεύτηκαν τραπεζικοί λογαριασμοί για την εκπλήρωση των οικονομικών υποχρεώσεων της εταιρείας.

Η υπουργός επισήμανε πως η ανεξάρτητη αρχή επιθεώρησης εργασίας επέβαλε πρόστιμα άνω των 730.000 ευρώ στην εν λόγω επιχείρηση μετά από 165 ελέγχους την τελευταία διετία.

Αναφορικά με το έργο του ηλεκτρικού καλωδίου, η κ.

Κεραμέως τόνισε πως η διαδικασία προχωρά κανονικά και οι απαραίτητες αδειοδοτήσεις παρέχονται αποκλειστικά από τις ελληνικές και κυπριακές αρχές.

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Η υπουργός εργασίας Νίκη Κεραμέως ανακοινώσε το πρωί της Τρίτης 10 Νοεμβρίου την έναρξη νέου προγράμματος για 27.000 θέσεις εργασίας.

Συγκεκριμένα μιλώντας στον ΣΚΑΪ αναφέρθηκε στις εξελίξεις για την υπόθεση της Pizza Fan, επιβεβαιώνοντας πως η πλειονότητα των καταστημάτων της αλυσίδας ετοιμάζεται να επαναλειτουργήσει και πως από αύριο αναμένεται να ξεκινήσουν οι παραγγελίες.

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27.000 νέες θέσεις εργασίας μέσω νέου προγράμματος

Η κ. Κεραμέως ανακοίνωσε πως σήμερα το πρωί ανοίγει ένα πρόγραμμα για 27.000 νέες θέσεις εργασίας, με προτεραιότητα σε δύο κατηγορίες: στις γυναίκες και στους ανέργους άνω των 50 ετών.

«Στις γυναίκες, ενώ η ανεργία έχει μειωθεί πάρα πολύ, πάνω από 50% τα χρόνια αυτά, υπάρχει ακόμα περιθώριο βελτίωσης. Έχουμε ακόμα περιθώριο να τονώσουμε κι άλλο την απασχόληση. Άρα ό,τι πρόγραμμα βγάζουμε στη δημόσια υπηρεσία απασχόλησης, η προτεραιοποίηση είναι στις γυναίκες, γιατί και εκεί έχουμε περιθώριο βελτίωσης. Και δεύτερον για τους ανέργους ηλικίας 50 ετών και άνω. Γιατί αν βρεθείς εκτός δουλειάς στα 52, στα 55, στα 57 είναι δύσκολο αντικειμενικά να ξαναμπείς στην αγορά εργασίας», είπε.

Από αύριο ξανά παραγγελίες στη Pizza Fan

Αναφερόμενη στις εξελίξεις στην υπόθεση της Pizza Fan, η υπουργός Εργασίας επιβεβαίωσε ότι η μεγάλη πλειονότητα των καταστημάτων της αλυσίδας ετοιμάζεται να επαναλειτουργήσει, καθώς έχουν αποδεσμευτεί τραπεζικοί λογαριασμοί που επιτρέπουν στην εταιρεία να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της.

«Η μεγάλη πλειονότητα των εργαζομένων έχει πληρωθεί, σύμφωνα με τα λεγόμενα της διοίκησης, και έχουν αποδεσμευτεί λογαριασμοί για πληρωμή προμηθευτών και για εισπράξεις και για ζητήματα υποχρεώσεων προς το κράτος, φόρους και άλλα. Άρα μπορεί πλέον να κινηθεί η εταιρεία και το σχέδιο είναι από αύριο να ξεκινήσουν και οι παραγγελίες», είπε η κ. Κεραμέως για την Pizza Fan.

H ίδια ρωτήθηκε σχετικά για την διοίκηση τώρα στην εταιρεία και η ίδια ανέφερε πως υπάρχει προσωρινή διοίκηση και υπάρχουν δύο περιπτώσεις: ή να παραμείνει αυτή η διοίκηση ή να έρθει κάποιος άλλος επενδυτής και να αναλάβει την αλυσίδα.

Για τα εργασιακά ζητήματα η κ. Κεραμέως επισήμανε πως «υπάρχει ένας πολύ αυστηρός κλοιός σε ό,τι αφορά τη λειτουργία της επιχείρησης», αναφέροντας πως «την τελευταία διετία, η ανεξάρτητη αρχή επιθεώρησης εργασίας έκανε 165 ελέγχους συνολικά στη Pizza Fan και επέβαλε πρόστιμα που υπερβαίνουν τις 730.000».

Τι ανέφερε για το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου και την Τουρκία

Η υπουργός διευκρίνισε ότι οι εργασίες για το καλώδιο προχωρούν κανονικά, σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό, υπογραμμίζοντας ότι δεν ζητήθηκε ούτε προβλέπεται να ζητηθεί άδεια από την Τουρκία. Όπως σημείωσε, η έκδοση αντί-NAVTEX από την τουρκική πλευρά καταδεικνύει τη δυσαρέσκειά της για την εξέλιξη του έργου.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στη ρηματική διακοίνωση της Γαλλίας, διευκρινίζοντας ότι αφορά αποκλειστικά την ενημέρωση για λόγους ναυσιπλοΐας και δεν συνιστά διαδικασία αδειοδότησης. Όπως τόνισε, η αρμοδιότητα για την έκδοση των απαιτούμενων αδειών ανήκει αποκλειστικά στις ελληνικές και κυπριακές αρχές.