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Ανοίγουν και επίσημα αύριο το μεσημέρι 107 καταστήματα ης Pizza Fan, οπως ανακοίνωσε η εταιρεία μέσα από το λογαριασμό της στο Facebook.

Όπως έγινε γνωστό, το σύνολο των καταστημάτων θα ξεκινήσει τη λειτουργία του στις 13:00, εξυπηρετώντας και πάλι το κοινό.

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Η εταιρεία εξέφρασε τις ευχαριστίες της προς το κοινό για τα μηνύματα συμπαράστασης, υπογραμμίζοντας πως η εμπιστοσύνη των καταναλωτών αποτελεί βασικό στήριγμα για την ίδια.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Pizza Fan

«Από αύριο, Τετάρτη 11/11, 107 καταστήματα του δικτύου της Pizza Fan σε όλη την Ελλάδα επιστρέφουν σε πλήρη λειτουργία.

Όλα τα καταστήματά μας θα είναι ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι, έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.

Σας ευχαριστούμε θερμά για τα αμέτρητα μηνύματα στήριξης – η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.

Μπορείτε να παραγγείλετε από το pizzafan.gr, την επίσημη εφαρμογή μας, τηλεφωνικά στο 18 111 ή στο 210 811 2000, καθώς και μέσω των συνεργαζόμενων πλατφορμών.»