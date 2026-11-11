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Σε πλήρη λειτουργία επέστρεψαν σήμερα, Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2026, και τα 107 καταστήματα της Pizza Fan, έπειτα από περίπου 20 ημέρες αναγκαστικής αναστολής λειτουργίας. Η επαναλειτουργία της αλυσίδας αποτελεί σημαντική εξέλιξη για τους περίπου 2.500 εργαζομένους, οι οποίοι επέστρεψαν στις θέσεις τους.

Τα καταστήματα άνοιξαν ξανά τις πόρτες τους από τη 1:00 το μεσημέρι, μετά το προσωρινό «λουκέτο» που επιβλήθηκε στον απόηχο της υπόθεσης φοροδιαφυγής στην οποία φέρεται να εμπλέκεται ο ιδιοκτήτης της εταιρείας και ακόμη 22 άτομα.

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Γιατί είχαν κλείσει τα καταστήματα της Pizza Fan

Η λειτουργία της εταιρείας είχε διακοπεί προσωρινά εξαιτίας των δικαστικών εξελίξεων στην υπόθεση και της δέσμευσης των τραπεζικών της λογαριασμών.

Τα καταστήματα παρέμεναν κλειστά από τις 22 Οκτωβρίου, όταν πραγματοποιήθηκε αστυνομική έφοδος και αποκαλύφθηκε η υπόθεση φοροδιαφυγής, στην οποία κατηγορούνται ο ιδιοκτήτης της Pizza Fan και ακόμη 22 άτομα.

Στην κανονική τους λειτουργία επιστρέφουν σήμερα Τετάρτη τα καταστήματα της Pizza Fan, έπειτα από 21 ημέρες αναστολής, με περίπου 2.000 εργαζομένους να επιστρέφουν στις θέσεις τους. Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2026 (ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ / EUROKINISSI)

Η αποδέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών έφερε την επαναλειτουργία

Καθοριστική για την επιστροφή της αλυσίδας στην κανονικότητα ήταν η αποδέσμευση δύο βασικών τραπεζικών λογαριασμών της εταιρείας.

Η εξέλιξη αυτή επιτρέπει στην Pizza Fan να καλύψει βασικές λειτουργικές ανάγκες, όπως την καταβολή της μισθοδοσίας και την προμήθεια πρώτων υλών, διασφαλίζοντας παράλληλα τη συνέχιση της δραστηριότητάς της.

Την ίδια στιγμή, η επαναλειτουργία των 107 καταστημάτων δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την έναρξη διαπραγματεύσεων με υποψήφιους επενδυτές, με στόχο τη διασφάλιση της βιωσιμότητας της επιχείρησης.