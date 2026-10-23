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Προθεσμία έως το πρωί της Τρίτης, προκειμένου να προετοιμάσουν τις απολογίες τους, έλαβαν ο ιδιοκτήτης της Pizza Fan και συνεργάτης του οι οποίοι αντιμετωπίζουν κακουργηματικές κατηγορίες για φορολογικά αδικήματα στο πλαίσιο της υπόθεσης.

Οι συνήγοροί τους υποστηρίζουν ότι βασική προτεραιότητα των εντολέων τους είναι η επαναλειτουργία του δικτύου καταστημάτων και η προστασία των θέσεων εργασίας, ενώ δηλώνουν ότι υπάρχει πρόθεση συνεργασίας με τις αρμόδιες αρχές και διευθέτησης των ζητημάτων που ενδεχομένως διαπιστωθούν.

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Όπως ανέφερε ένας εκ των συνηγόρων υπεράσπισης, η υπόθεση είναι ιδιαίτερα σοβαρή, ωστόσο η αγωνία των κατηγορουμένων επικεντρώνεται στη συνέχιση της λειτουργίας της επιχείρησης και στη διατήρηση των περίπου 2.500 θέσεων εργασίας.

Παράλληλα, σημείωσε ότι, εφόσον προκύψουν ζητήματα που απαιτούν ενέργειες σε επίπεδο εταιρείας, υπάρχει πρόθεση να γίνουν οι απαραίτητες κινήσεις για την εξομάλυνση της κατάστασης.

«Δεν πρόκειται για εταιρεία-φάντασμα ή βιτρίνα»

Από την πλευρά του, έτερος συνήγορος υπεράσπισης αναφέρθηκε στην οικονομική δραστηριότητα της Pizza Fan, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για επιχείρηση με πραγματικό κύκλο εργασιών, χιλιάδες εργαζομένους, καταβολή μισθών και ασφαλιστικών εισφορών, καθώς και συνεργασίες με ιδιοκτήτες ακινήτων στους οποίους καταβάλλονται μισθώματα.

Όπως υποστήριξε, εφόσον διαπιστωθούν φορολογικές παραβάσεις, υπάρχει πρόθεση να αντιμετωπιστούν, ενώ χαρακτήρισε υπερβολικό το ποσό των 25 εκατ. ευρώ που έχει δημοσιοποιηθεί ως ύψος της φορολογικής παράβασης.

Οι συνήγοροι δήλωσαν ότι αναμένουν να λάβουν πλήρη γνώση των στοιχείων της δικογραφίας, προκειμένου να τοποθετηθούν αναλυτικά ενώπιον του αρμόδιου ανακριτή.