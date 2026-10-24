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Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. διευκρίνισε ότι η ενημέρωση των αστυνομικών για παροχές από επιχειρήσεις αποτελεί μια προβλεπόμενη διαδικασία που προηγείται από έλεγχο νομιμότητας.

Η ίδια ανέφερε ότι η σχετική ανάρτηση αποσύρθηκε από την ιστοσελίδα της Αστυνομίας επειδή η υπόθεση της εταιρείας βρίσκεται πλέον υπό δικαστική διερεύνηση.

Η Αστυνομία διατηρεί το δικαίωμα να επαναφέρει αναρτήσεις στην επίσημη ιστοσελίδα της σε περίπτωση που εκδοθεί αμετάκλητη αθωωτική απόφαση για τους εμπλεκόμενους.

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Στην υπόθεση της Pizza Fan, η οποία βρίσκεται στο επίκεντρο έρευνας για φερόμενη φοροδιαφυγή, αναφέρθηκε ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών, Δημοσθένης Πάκος, μιλώντας στο ΕΡΤnews και στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο από τις 5». Ο ίδιος έθεσε το ζήτημα των εκπτώσεων που προσέφερε η εταιρεία σε αστυνομικούς τα προηγούμενα χρόνια, υποστηρίζοντας ότι η σχετική ενημέρωση είχε γίνει μέσω της ίδιας της Ελληνικής Αστυνομίας.

Σύμφωνα με τον κ. Πάκο, πριν από τέσσερα έως έξι χρόνια είχε εκδοθεί υπηρεσιακή διαταγή, με την οποία οι αστυνομικές υπηρεσίες ενημερώνονταν για τις εκπτώσεις της συγκεκριμένης εταιρείας προς τους αστυνομικούς.

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«Δεν είναι ότι ξεκίνησε η εταιρεία μόνη της και είπε “εγώ στον αστυνομικό, αν έρθει και με επίδειξη ταυτότητας, του κάνω 20%”. Η ίδια η Ελληνική Αστυνομία διαφήμισε με υπηρεσιακή διαταγή», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Πάκος.

Ο πρόεδρος της Ένωσης σημείωσε ότι αντίστοιχες πρακτικές έχουν εφαρμοστεί και με άλλες επιχειρήσεις, χωρίς ωστόσο να συμφωνεί με τη συγκεκριμένη διαδικασία.

Η απάντηση της εκπροσώπου Τύπου της ΕΛ.ΑΣ.

Για το θέμα τοποθετήθηκε και η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, η οποία εξήγησε ότι η ενημέρωση του προσωπικού μέσω υπηρεσιακών διαταγών είναι μια διαδικασία που προβλέπεται και έχει ακολουθηθεί και σε άλλες συνεργασίες.

Όπως ανέφερε, έχουν υπάρξει συμφωνίες με εταιρείες κινητής τηλεφωνίας, επιχειρήσεις γρήγορου φαγητού και άλλες εταιρείες που προσφέρουν παροχές στην ΕΛ.ΑΣ. Η ίδια διευκρίνισε ότι στις περιπτώσεις αυτές υπάρχει σχετική αλληλογραφία, ενώ προηγείται έλεγχος για τη νομιμότητα της διαδικασίας και για το ενδεχόμενο ο ιδιώτης που ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με την Αστυνομία να απασχολεί ήδη τις αστυνομικές ή δικαστικές αρχές.

Η κ. Δημογλίδου πρόσθεσε ότι συνήθως οι ίδιες οι επιχειρήσεις απευθύνονται στην Ελληνική Αστυνομία, προτείνοντας την προσφορά δωρεών. Αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν εξοπλισμό, οχήματα ή άλλα μέσα που συμβάλλουν στην ασφάλεια των πολιτών και στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας των αστυνομικών.

Γιατί αφαιρέθηκε η ανάρτηση από την ιστοσελίδα της ΕΛ.ΑΣ.

Η εκπρόσωπος Τύπου αναφέρθηκε επίσης στην απόσυρση της σχετικής ανάρτησης από την επίσημη ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας. Όπως διευκρίνισε, η καταγγελία για την υπόθεση περιήλθε σε γνώση της ΕΛ.ΑΣ. μέσα στους τελευταίους έξι μήνες, ακολούθησε έλεγχος και η υπόθεση διαβιβάστηκε στη Δικαιοσύνη.

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Η ίδια υπογράμμισε ότι, κατά τον χρόνο που πραγματοποιήθηκε η δωρεά, ο επιχειρηματίας δεν είχε καταγγελθεί. Ωστόσο, από τη στιγμή που μια υπόθεση βρίσκεται πλέον υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές, η σχετική ανακοίνωση αφαιρείται από την επίσημη ιστοσελίδα της Αστυνομίας.

Όπως εξήγησε, η ίδια πρακτική ακολουθείται και σε άλλες περιπτώσεις, ακόμη και όταν πρόκειται για ανακοινώσεις που αφορούν βραβεύσεις αστυνομικών οι οποίοι έχουν βρεθεί στο επίκεντρο δικαστικών υποθέσεων. Σε περίπτωση που εκδοθεί αμετάκλητη αθωωτική απόφαση, οι ανακοινώσεις μπορούν να αναρτηθούν εκ νέου στην ιστοσελίδα της ΕΛ.ΑΣ. ή του αρμόδιου υπουργείου.

Η κ. Δημογλίδου διευκρίνισε, τέλος, ότι η συγκεκριμένη διαδικασία δεν αφορά αποκλειστικά ιδιώτες, αλλά εφαρμόζεται και σε περιπτώσεις αστυνομικών που έχουν συλληφθεί από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων.

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