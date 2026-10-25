Στη σύλληψη μίας 45χρονης υπεύθυνης καταστήματος προχώρησαν οι αστυνομικοί λίγο μετά τα μεσάνυχτα του Σαββάτου, καθώς διαπιστώθηκε ότι οι υπάλληλοι του κλαμπ σέρβιραν αλκοόλ σε ανήλικους.
Οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι δύο αγόρια δεκαπέντε και δεκαέξι ετών και ένα κορίτσι δεκαπέντε ετών πήραν αλκοολούχο ποτό από το μπαρ και έτσι προχώρησαν στη σύλληψη της 45χρονης, σε βάρος της οποίας σχημάτισαν δικογραφία για παράβαση του νόμου περί προστασίας ανηλίκων από κατανάλωση καπνού και αλκοόλ.
Σύμφωνα με πληροφορίες στο κατάστημα ήταν σε εξέλιξη πάρτι για το Halloween.