Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Λίγο πριν από τη 1 το μεσημέρι του Σαββάτου (21/11) ολοκληρώθηκε η απομάκρυνση της σορού άγνωστου άνδρα από εγκαταλελειμμένο κτήριο, στη συμβολή των οδών Μενεμάχου και Λιοσίων, στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα.

Στο σημείο πραγματοποιήθηκε αυτοψία από ιατροδικαστή, ενώ έρευνες διεξήγαγε και κλιμάκιο της Σήμανσης. Στη συνέχεια, η σορός παραλήφθηκε από όχημα γραφείου τελετών, προκειμένου να μεταφερθεί για τις προβλεπόμενες εξετάσεις. Θα ακολουθήσουν εργαστηριακοί έλεγχοι, οι οποίοι αναμένεται να συμβάλουν στην εξακρίβωση της ταυτότητας της σορού.

Advertisement

Advertisement

Τη σορό εντόπισε νωρίτερα ένας άστεγος, ο οποίος ειδοποίησε τις Αρχές. Άμεσα κινητοποιήθηκαν αστυνομικές δυνάμεις και έσπευσαν στο σημείο. Προς το παρόν, δεν έχουν διευκρινιστεί οι συνθήκες υπό τις οποίες βρέθηκε η σορός στο εγκαταλελειμμένο κτήριο.

Δείτε εικόνες: