Ανθρωπολόγος θα κληθεί να διαλευκάνει το μυστήριο με τα ανθρώπινα οστά που εντοπίστηκαν το πρωί του Σαββάτου σε εγκαταλελειμμένο κτίριο, στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες όρος είναι σε προχωρημένη σήψη και ο ιατροδικαστής που προσήλθε στο σημείο δεν είναι δυνατόν να ενημερώσει τους αστυνομικούς για την ηλικία, το φύλο και την αιτία θανάτου του θύματος.
Ένας άστεγος ήταν εκείνος που ενημέρωσε τις αστυνομικές αρχές για το μακάβριο εύρημα και έτσι ξεκίνησε η έρευνα.