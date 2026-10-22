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Ακόμα και τα στελέχη της Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος εντυπωσιάστηκαν, όταν καταμέτρησαν με λεπτομέρεια τα χρήματα, που εντόπισαν στο δωμάτιο – «κρύπτη» του 53χρονου CEO της αλυσίδας πίτσας. Αν και αρχικά, με το μάτι, υπολόγιζαν ότι ήταν περίπου μισό εκατομμύριο ευρώ, διαπίστωσαν ότι ήταν περισσότερα από ένα εκατομμύριο.

Εκτός από τα χρήματα, κατέσχεσαν επίσης δύο πολυτελή αυτοκίνητα αλλά και ψηφιακά πειστήρια.

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Αυξήθηκαν οι συλληφθέντες

Οι αστυνομικοί συνέχισαν μέχρι αργά το απόγευμα τις έρευνές τους, πραγματοποιώντας δειγματοληπτικές εφόδους σε κάποια από τα μεγαλύτερα υποκαταστήματα της αλυσίδας, όπου είδαν ότι και εκεί χρησιμοποιούσαν το ειδικό λογισμικό και έτσι προχώρησαν σε περισσότερες συλλήψεις.

Μέχρι αυτήν την ώρα έχουν συλληφθεί 22 άτομα, εκ των οποίων τα 9 θεωρούνται ο βασικός πυρήνας της -κατά την αστυνομία- εγκληματικής οργάνωσης. Σύμφωνα με πληροφορίες, όμως, δεν θα κατηγορηθούν όλοι για συμμετοχή σε αυτή, αλλά για αδικήματα λιγότερο σοβαρά.

Τα στελέχη της ΔΑΟΕ, μάλιστα, βιντεοσκόπησαν και το πώς λειτουργούσε το λογισμικό, ώστε να αποτυπωθεί αυτό σε εικόνα, για να έχει πληρέστερη εικόνα ο δικαστικός λειτουργός.

Σύμφωνα με πληροφορίες της HuffPost κατά την πολύμηνη έρευνα των αστυνομικών είχαν θέσει υπό παρακολούθηση και τις τηλεφωνικές επικοινωνίες των εμπλεκομένων. Σε μία από αυτές ακούγεται πελάτης να παραπονείται έντονα σε κλήση στο τηλεφωνικό κέντρο και να απαιτεί να επιστρέψει ο διανομέας με την απόδειξη, γιατί του παρέδωσε δελτίο παραγγελίας. Αξιωματικός, που έχει γνώση της υπόθεσης, ανέφερε πως όποιος πελάτης έλεγε ότι θα πληρώσει μετρητά, τότε ενεργοποιούσαν το «κόλπο» τους και δεν εξέδιδαν νόμιμη απόδειξη, με αποτέλεσμα να κλέψουν από το κράτος και τους πολίτες 25.000.000 ευρώ από το 2022 και ύστερα.