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Ένα ύποπτο μήνυμα διακινείται μέσω του WhatsApp, προερχόμενο από άτομα που υπάρχουν ήδη στις επαφές των χρηστών.

Στο μήνυμα, ο αποστολέας ζητά από τον παραλήπτη να ψηφίσει σε έναν διαγωνισμό χορού, προκειμένου να βοηθήσει την κόρη μιας φίλης του να κερδίσει. Ωστόσο, πρόκειται για παραπλανητικό μήνυμα που ενδέχεται να αποσκοπεί στην πρόσβαση στον λογαριασμό του χρήστη.

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Οι παραλήπτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να μην ακολουθούν συνδέσμους ούτε να καταχωρίζουν προσωπικά στοιχεία, εφόσον δεν έχουν επιβεβαιώσει την αξιοπιστία του μηνύματος.

Όσοι έχουν ήδη πατήσει τον σύνδεσμο, θα πρέπει να ελέγξουν τις Συνδεδεμένες συσκευές στις ρυθμίσεις του WhatsApp και να αποσυνδέσουν όσες συσκευές δεν αναγνωρίζουν. Παράλληλα, συνιστάται να ενεργοποιήσουν την επαλήθευση δύο βημάτων και να μην κοινοποιούν κωδικούς επιβεβαίωσης σε τρίτους.