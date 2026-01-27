Υπό αυστηρότερη εποπτεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα βρεθεί το WhatsApp της Meta, καθώς η υπηρεσία εντάσσεται στην κατηγορία των Πολύ Μεγάλων Διαδικτυακών Πλατφορμών (VLOP) σύμφωνα με τον Νόμο Ψηφιακών Υπηρεσιών (DSA).

Η απόφαση αφορά ειδικά τα WhatsApp Channels, μια λειτουργία που επιτρέπει στους διαχειριστές να μεταδίδουν πληροφορίες, ενημερώσεις και ανακοινώσεις σε μεγάλο κοινό χρηστών μέσω feed, ενώ η υπηρεσία ιδιωτικών μηνυμάτων της εφαρμογής εξαιρείται.

Η ένταξη αυτή σημαίνει ότι η πλατφόρμα θα είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση συστημικών κινδύνων, όπως η διάδοση παράνομου περιεχομένου, η παραβίαση θεμελιωδών δικαιωμάτων και η ελευθερία της έκφρασης, καθώς και πιθανές παρεμβάσεις σε εκλογές και ζητήματα ιδιωτικότητας.

Η Meta έχει προθεσμία τεσσάρων μηνών, έως τα μέσα Μαΐου 2026, για να αξιολογήσει και να μειώσει τους συστημικούς κινδύνους, εφαρμόζοντας πρακτικές που συμμορφώνονται με τις κανονιστικές απαιτήσεις. Μετά τον χαρακτηρισμό, η Επιτροπή θα εποπτεύει τη συμμόρφωση του WhatsApp, σε συνεργασία με το Coimisiún na Meán, τον Ιρλανδό Συντονιστή Ψηφιακών Υπηρεσιών.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι τα WhatsApp Channels ξεπέρασαν τους 51,7 εκατομμύρια χρήστες στην ΕΕ, υπερβαίνοντας το όριο των 45 εκατομμυρίων που καθορίζει τη συγκεκριμένη κατηγορία.

Ο εκπρόσωπος του WhatsApp, Τζόσουα Μπρέκμαν, δήλωσε σε ανακοίνωση: «Τα WhatsApp Channels συνεχίζουν να αναπτύσσονται στην Ευρώπη και παγκοσμίως. Καθώς αυτή η επέκταση συνεχίζεται, παραμένουμε δεσμευμένοι να εξελίξουμε τα μέτρα ασφάλειας και ακεραιότητας στην περιοχή, διασφαλίζοντας ότι ευθυγραμμίζονται με τις σχετικές κανονιστικές προσδοκίες και την συνεχιζόμενη ευθύνη μας προς τους χρήστες».

(Με πληροφορίες από europa.eu)