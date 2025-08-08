Περισσότερους από 6,8 εκατομμύρια λογαριασμούς απενεργοποιεί το WhatsApp, καθώς σύμφωνα με την μητρική εταιρεία, Meta, συνδέονται με απατεώνες που στοχοποιούσαν χρήστες σε όλο τον κόσμο.

Μεγάλο μέρος των λογαριασμών αυτών συνδέονται με κέντρα απάτης που διευθύνονται από οργανωμένους εγκληματίες στη Νοτιοανατολική Ασία, οι οποίοι συχνά χρησιμοποιούσαν καταναγκαστική εργασία στις δραστηριότητές τους, γράφει το BBC.

Η πρωτοβουλία της Meta εντάσσεται στο πλαίσιο των νέων μέτρων που παρουσίασε η εταιρεία κατά της απάτης, προκειμένου να ενημερώσει τους χρήστες για πιθανή ύποπτη δραστηριότητα. Ένα παράδειγμα αυτής αποτελεί η προσθήκη του χρήστη σε ομαδική συνομιλία, από κάποιον που δεν βρίσκεται στη λίστα επαφών του.

Ενας από τους στόχους αυτής της καταστολής είναι η κοινή – πλέον – τακτική των εγκληματιών να καταλαμβάνουν λογαριασμούς WhatsApp ή ακόμα και να προσκαλούν χρήστες της εφαρμογής σε ομαδικές συνομιλίες, μέσω των οποίων προωθούν ψεύτικα επενδυτικά σχέδια ή και άλλες απάτες.

Το Whatsapp «εντόπισε και “κατέβασε” προληπτικά λογαριασμούς προτού τα κέντρα απάτης μπορέσουν να τους θέσουν σε λειτουργία», δηλώνει η Meta.

Σε μια περίπτωση, το WhatsApp συνεργάστηκε με το Meta και την OpenAI, (την εταιρεία που σχεδίασε το ChatGPT), για να αποτρέψει απάτες που συνδέονταν με μια εγκληματική ομάδα από την Καμπότζη, η οποία προσέφερε μετρητά για likes σε αναρτήσεις στα social media, με σκοπό την προώθηση μιας επιχείρησης πυραμίδας που νοικιάζει σκούτερ.

Στην εν λόγω περίπτωση, οι απατεώνες χρησιμοποίησαν το ChatGPT για να δημιουργήσουν τις οδηγίες που εκδίδονταν σε πιθανά θύματα.

Τι πρέπει να προσέχει ο χρήστης



Συνήθως, όπως εξηγεί η Meta, οι απατεώνες επικοινωνούν πρώτα με πιθανούς στόχους μέσω γραπτού μηνύματος και έπειτα μεταφέρουν τη συνομιλία στα social media ή σε εφαρμογές προσωπικών μηνυμάτων. Οι απάτες συνήθως πραγματοποιούνται σε πλατφόρμες πληρωμών ή κρυπτονομισμάτων.

«Υπάρχει πάντα μια παγίδα που πρέπει να αποτελεί επικίνδυνο σημάδι: ότι πρέπει να πληρώσετε εκ των προτέρων για να λάβετε τις υποσχεμένες αποδόσεις ή κέρδη».

Οι Αρχές προειδοποιούν τους ανθρώπους να είναι επιφυλακτικοί σχετικά με πιθανές απάτες και να χρησιμοποιούν μέτρα κατά αυτών, όπως η λειτουργία επαλήθευσης 2 βημάτων του WhatsApp, που προστατεύει τον εκάστοτε λογαριασμό από παραβίαση.

(με πληροφορίες από BBC)

